Команды Хабаровского края по мини-футболу дошли до финала Всероссийских соревнований

В Улан-Удэ завершился III этап Всероссийских соревнований по мини-футболу среди команд общеобразовательных организаций в рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол в школу». По итогам соревнований среди команд Дальневосточного федерального округа определились участники всероссийского финала, который пройдёт в апреле в Нижнем Новгороде.

Честь Дальнего Востока на Всероссийском финале среди юношей в возрастной группе 16-17 лет будут защищать учащиеся школы №3 п. Ванино. В финале они разгромили команду Кижинской средней школы со счётом 5:0.

В возрастной группе 14-15 лет среди девушек победителями также стали спортсменки края. Ученицы хабаровской школы №27 обыграли Кудиринскую среднюю школу 5:0 и завоевали путёвку на Всероссийский финал.

Также отметим выступление команд юношей из п. Хор и хабаровской школы №27, ставшими серебряными и бронзовыми призёрами соревнований.

Кроме того, спортсмены края были отмечены индивидуальными призами. Среди девушек 2005-2006 г.р. лучший игроком признана Елена Савельева. У юношей в старшей возрастной группе отличились сразу двое игроков из команды п. Ванино. Звание «Лучший вратарь» забрал Дмитрий Семенов, а лучшим игроком признан Сергей Череднеченко. Лучший нападающим у юношей 2005-2006 г.р. признан Михаил Колобов.

Добавим, что ранее среди команд в возрастных категориях 2009-2010 г.р и 2007-2008 г.р. серебряными призёрами соревнований стали команды девочек средней школы №27. Бронзовые медали завоевали мальчики СОШ №3 из Амурска и хабаровской школы №46. Лучшим бомбардиром турнира у мальчиков 2007-2008 г.р. был признан игрок команды МБОУ СОШ №46 г. Хабаровск, Олег Тетерин. У девочек награду «Лучший бомбардир» забрала Дарья Рубанова из МБОУ СОШ №27 г. Хабаровск.



