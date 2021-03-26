В Хабаровском крае 200 ТОСов получат деньги на красоту и уют

Более 200 проектов ТОСов края по результатам конкурса получат деньги на реализацию. Из региональной казны на эти цели выделено сто миллионов рублей

Впервые конкурс выиграл ТОС «Жемчужина» из Ильинки. Сами жильцы объединились всего год назад и такая удача – краевой грант составил более 700 тысяч рублей. Планы у людей большие.

- В апреле приступим. Наши дома и, следовательно, площадка находятся в отдалении от центра села, поэтому никто особо благоустройством не занимался. А рядом с нами знаменитая ильинская свалка, и так захотелось уголок уюта, красоты, благоустроенности, - рассказала председатель «Жемчужины» Анастасия Нигматулина.

Когда-то на этом участке была детская площадка, но конструкции обветшали, сломались, все заросло, деревья сгнили, металлические качели давно устарели. Жильцы хотят установить современные безопасные детские качели, горки, а также спортивное оборудование для воркаута. И это еще не все.

- Благоустроим зону отдыха: скамейки, урны. Высадим деревья. Причем далеко ехать не надо – в селе есть производитель детских площадок, лавочек. Конечно, все проекты реализуются, в том числе, и при участии средств жильцов. Главное, у людей есть желание. Мы захотели, нам помогли и у нас получилось. Всем, видимо, надоело созерцать каждый день ну совсем уж грустный двор. А теперь, после победы, жители настолько вдохновились, что уже строят планы на следующий год. Мы поняли, что от активности самих людей многое зависит, - считает Анастасия.

ТОС «Уссури» из Тополева благоустроит и озеленит площадку, которая прилегает к насосной станции. По словам председателя ТОС Александра Рожкова, реализовывать проект начнут уже в мае. Для начала установят детские горки, беседку. Позже высадят саженцы хвойных деревьев. Все это обойдется в 218 тысяч рублей. ТОС в четвертый раз выигрывает конкурс.

- Каждый год жильцы все активней принимают участие, с увлечением предлагают идеи. Люди начинают понимать, что от их инициативности, усилий, желания зависит то, как будет выглядеть их двор, поселок, в котором они живут. Ведь одно дело - выйти на улицу и увидеть запущенный дворик возле дома или все же ухоженную детскую площадку, ухоженные газоны, хороший тротуар, - говорит Александр Рожков.

Ранее тосовцы реализовали проект спортивной площадки. Теперь многообразие оборудования позволяет заниматься спортом всем членам семьи. Раньше в глаза бросался контейнер для мусора, теперь его перенесли, установили ограждение.

- Выходили во двор и торопились пройти, специфические запахи доносились с помойки, а мусор летел на детскую площадку. А сейчас благодать: красиво, уютно, - делятся жильцы.

Также на краевой грант был реализован проект «Благоустройство детской площадки». Сами жители вложили более 60 тысяч своих денег. Во дворе установили качели, карусель, детский спортивный комплекс, рукоход и поставили по периметру забор.

ТОС «Уссури» объединяет 37 домов и 140 жителей. Больше всего тополевцы гордятся дорогой, которую построили рядом с домами. Грант составил более чем полмиллиона рублей.

На эти деньги купили водосточные лотки, отсыпали полотно дороги пескогравием и щебнем, асфальтировали. Благодаря дороге жители получили свободное движение до центра Тополева (дома ТОСа находятся практически на отшибе села).

Пять миллионов рублей впервые будут распределены между ТОС, являющимися юридическими лицами. Среди них ТОС «Амур» из Хабаровска с проектом «Спортивная площадка СК «Прибрежный». По словам председателя Константина Соловьева, это будет спортивный комплекс с тренажерами, с оборудованием для воркаута. Сумма гранта – 1,5 миллиона рублей. В конкурсе ТОС участвует впервые.

Финансирование на реализацию своих инициатив получат 79 муниципальных образований края. Наибольшее количество победителей (53) представляет район им. Лазо. Еще 26 ТОС реализуют свои проекты в Хабаровском районе, 23 – в Комсомольском районе. Кроме этого, с краевым участием будут реализованы проекты в Амурском, Верхнебуреинском, Николаевском, Бикинском, Аяно-Майском, Вяземском, Ванинском, Советско-Гаванском, Солнечном, Нанайском, Охотском, им. Полины Осипенко районах. Также поддержку получат ТОСы Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре.

Помимо краевых средств на реализацию проектов будут дополнительно направлены средства граждан - свыше 70 млн рублей. А также средства муниципальных образований края на сумму свыше 6 млн рублей.

В Хабаровском крае сейчас почти тысяча ТОСов. В ноябре прошлого года грантовая поддержка была увеличена на 25 миллионов рублей. Всего в этом году на конкурс ТОС поступило 528 заявок, 6 из которых были представлены в статусе юридических лиц. Большинство инициатив направлены на строительство детских площадок, благоустройство территории, установку спортивных объектов, реконструкцию памятников, восстановление скверов и колодцев, организацию освещения и водоотведения.

Напомним, конкурсы среди территориальных общественных самоуправлений проводятся в Хабаровском крае с 2016 года. За это время в регионе уже реализовано более 800 инициатив граждан.

Юлия Рудакова