Бронзовые медали хабаровского «СКА-Нефтяника»: Как это было

Хоккеисты хабаровского «СКА-Нефтяника» на мажорной ноте завершили сезон, выиграв в матчах за бронзовые награды у архангельского «Водника». Первая игра на льду поморцев закончилась вничью – 4:4, а на льду «Ерофея» армейцы одержали трудовую победу – 4:2.

Не по Сеньке шапка

Арена «Ерофей» за не слишком большую историю повидала тем не менее уже немало. Именно здесь сборная России дважды становилась чемпионом мира. Здесь же «СКА-Нефтяник» впервые стал чемпионом России и обладателем Суперкубка. А вот матч за «бронзу» здесь до этого ни разу не проводился.

Конечно, что скрывать, не такой развязки ждали наши болельщики. Армейцы за последние годы приучили своих поклонников только к победам. Если в свое время «бронза» расценивалась как отличный результат, то теперь…

Однако будем реалистами: на «золото» армейцы ныне не наиграли. И состав у нас был не такой боеспособный, как, скажем, год-два назад, и главное – тренер совсем не тот. Ведь все победы клуба последних лет были неизменно связаны с именем Михаила Юрьева.

Ильяс Хандаев же, похоже, совсем не тот человек, который мог бы, как его предшественник, вселить в команду чемпионский дух. Тем не менее ставка была сделана именно на него. Ради работы в Хабаровске он бросил Казань, где дела у Хандаева шли более-менее неплохо.

Теперь же в столице Татарстана команда не вышла даже в плей-офф, да и в «СКА-Нефтянике» тренер не смог продержаться даже до конца сезона. Не по Сеньке, стало быть, ему оказалась шапка.

Ничья вселяет надежду

Но хватит о грустном. Запоминается ведь, как известно, последнее. А по радостным лицам хабаровских болельщиков после финального свистка второго поединка за третье место и не скажешь, что выступление команды в сезоне разочаровало.

Начнем с матча в Архангельске, который складывался для «СКА-Нефтяника» непросто. Уже на третьей минуте хозяева получили реальный шанс для того, чтобы открыть счет. Однако лидер атак «Водника» Евгений Дергаев с 12-метровой отметки не сумел переиграть голкипера дальневосточников Виктора Каменева.

И все же спустя шесть минут архангелогородцам удалось отличиться: с подачи все того же Дергаева «апельсин» в сетку ворот гостей отправил Павел Пожилов.

Впрочем, армейцы довольно быстро отыгрались благодаря голу финского полузащитника Туомаса Мяяття. Но «Водник» продолжал «гнуть свою линию» и к исходу 26-й минуты повел – 3:1.

К чести хабаровчан, они не пали духом и до перерыва сумели восстановить равновесие: автором обоих голов стал неувядающий форвард Павел Рязанцев.

На 67-й минуте после розыгрыша углового Александр Антипов впервые в матче вывел «СКА-Нефтяник» вперед. Однако победу гостям удержать не удалось: за девять минут до финального свистка «Водник» отыгрался. Интересно, что счет 4:4 был зафиксирован между этими соперниками и в матче регулярного чемпионата в Архангельске.

Когда терять нечего

Ничья 4:4 давала неплохие шансы «СКА-Нефтянику» для общего успеха. Однако шапкозакидательского настроения в стане поклонников нашего клуба, да и в самом коллективе не было.

Во-первых, функциональное состояние хозяев, вконец измученных жестким турнирным графиком и многочисленными перелетами, было далеко не идеальным.

Во-вторых, все помнят противостояние этих же клубов в полуфинальной серии в прошлом году. Тогда армейцы выиграли в Архангельске, но затем уступили (впервые за много лет) на своем льду и только в заключительном, третьем поединке склонили-таки чашу весов на свою сторону.

Сейчас же права на ошибку не было. Да, теоретически наши хоккеисты, сумевшие забить в гостях четыре мяча, для общего успеха могли позволить себе даже сыграть вничью, счет которого не превышал бы 3:3.

Однако прекрасно сознавая всю шаткость подобной «математики», армейцы сделали ставку на победу, которая способна обезопасить их от возможных случайностей.

Впрочем, и архангелогородцам терять было нечего, ведь на карту поставлено все. Причем гости вовсе не собирались играть «вторым номером» и решили дальневосточников, прилетевших домой из сложной поездки по маршруту Красноярск – Москва – Архангельск – Москва – Хабаровск накануне матча, взять, что называется, тепленькими.

Однако стратегия, принесшая поморцам успех в домашней встрече, на сей раз не сработала. Армейцы сыграли в обороне предельно самоотверженно и надежно, не позволив соперникам создать у ворот Виктора Каменева сколько-нибудь серьезных моментов, терпеливо дожидаясь своего шанса. И он настал.

На 13-й минуте, воспользовавшись неразберихой в оборонительных порядках гостей, Дмитрий Сидоров четко реализовал выход один на один с голкипером «Водника» – 1:0.

Пропустив мяч, архангелогородцы продолжили «гнуть» атакующую линию. Однако в их действиях стала проявляться все более очевидная спешка, граничащая с неуверенностью в собственных силах. Что лишь облегчало работу нашим защитникам.

Впрочем, надо признать, что и у оборонцев «Водника» работы в первом тайме было немного. Но своими немногочисленными моментами армейцы распорядились гораздо прагматичней, нежели их соперники, лишний раз продемонстрировав более высокое исполнительское мастерство.

На 39-й минуте армейцы поставили гостей в тупик нестандартным розыгрышем свободного, в результате чего Павел Рязанцев увеличил преимущество своей команды до двух мячей. А под самый занавес тайма поморцы в третий раз оставили своего вратаря тет-а-тет с игроком хабаровчан. На сей раз соло безупречно исполнил Туомас Мяяття. 3:0 – это, конечно, еще не победа, но неплохая заявка на нее.

Армейцы не сбавили обороты и после перерыва, проведя на 52-й минуте четвертый мяч: автором его вновь станет Павел Рязанцев.

Однако надо отдать должное и гостям, которые не зачехлили клюшки, а достойно продолжили борьбу. На 55-й минуте лучший снайпер архангельской команды Евгений Дергаев с добивания после подачи углового провел первый ответный мяч, а на 71-й – Андрей Долгих «прошил» Виктора Каменева мощным ударом с острого угла справа в дальний верхний угол ворот – 4:2.

Когда же на 80-й минуте в ворота хабаровчан был назначен 12-метровый штрафной удар, дело и вовсе запахло жареным. Забей архангелогородцы третий мяч, и кто знает, чем бы все закончилось.

Однако все надежды «Водника» перевести игру хотя бы в овертайм рухнули после того, как Виктор Каменев (как и в первом матче в Архангельске) выиграл дуэль у Евгения Дергаева, отразив удар последнего с пенальти.

Паша, ты лучший!

Итак, «СКА-Нефтяник» – бронзовый призер, а его форвард Павел Рязанцев стал лучшим бомбардиром чемпионата страны. Причем впервые за свою внушительную игровую карьеру.

На протяжении всего турнира главным конкурентом Рязанцева в споре снайперов являлся нападающий «Енисея» Алмаз Миргазов, уверенно лидировавший по итогам регулярного первенства (54 гола), опережая армейца аж на 7 мячей. Однако в решающей стадии чемпионата Павел выдал потрясающий результат, забив в семи матчах 17 мячей! Что в итоге позволило ему обойти красноярца: 64 мяча против 63-х у Миргазова.

Отметим, что Павел Рязанцев, имеющий на своем счету 924 мяча, забитых им в чемпионатах страны (4-й результат в истории), прежде никогда не выигрывал снайперскую гонку. Особого колорита нынешнему достижению нападающего добавляет тот факт, что Рязанцев стал самым возрастным топ-бомбардиром в истории национальных первенств! На момент окончания минувшего чемпионата ему исполнилось 39 лет, 10 месяцев и 3 дня.

Ранее в возрасте 39+ лучший результат среди снайперов смогли продемонстрировать только такие легендарные форварды, как Николай Дураков (1974 г. - 44 мяча) и Николай Афанасенко (1988 г. - 41). Однако и тот и другой на момент своего «коронования» были моложе Рязанцева.

В минувшем чемпионате страны Рязанцев провел 30 матчей (из 33-х сыгранных), не сумев забить только в трех из них. На счету нападающего три «квинт-трика» (5 мячей), два «покера» (4), четыре «хет-трика» (3) и двенадцать «дублей» (2). Еще в пяти матчах форвард забил по одному мячу.

Также стоит отметить, что в нынешнем сезоне Павел оформил свой личный рекорд, который прежде составлял 62 забитых мяча за один чемпионат (2012, 2019 гг.). Тем самым Рязанцев застолбил за собой и звание самого результативного хоккеиста в истории чемпионатов страны в категории 39+, превзойдя достижение Сергея Ломанова-младшего (52 мяча в чемпионате-2019/20).

Напомним, что прежде титул лучшего снайпера чемпионата СССР/России завоевывали четыре хоккеиста хабаровского СКА: Владимир Башан (1970 г. - 43 мяча), Валерий Чухлов (1986 г. - 50), Артем Бондаренко (2017 г. - 76, 2019 г. - 72) и Эрик Петтерссон (2020 г. - 70).

А в финальной схватке, в которой на красноярском льду сошлись местный «Енисей» и московское «Динамо», победу одержали хозяева – 4:2. Благодаря дублю Алмаза Миргазова, а также голам Олега Толстихина и Ильи Лопатина красно-белые сумели порадовать переполненную ледовую арену, впервые став чемпионами на родном льду.

Кстати, в составе чемпионского «Енисея» наблюдались два хоккеиста, ранее выступавшие за наш «СКА-Нефтяник» – Максим Ишкельдин и Олег Толстихин. Примечательно, что недавний любимец хабаровской публики Ишкельдин завоевал золотые медали в пятый (!) раз подряд, из них четырежды в составе армейцев.

Владислав Махов