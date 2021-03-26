Знаменитому нивхскому поэту Евгению Гудану исполнилось 70 лет

Если для ульчей март – туа бēни – месяц грачей, то для их соседей нивхов этот месяц – чрат луӈ – месяц трясогузок. Собственно, грачи прилетают чуть позже трясогузок. Так и нивхи появились на Амуре гораздо раньше ульчей – 25-30 тысяч лет назад, когда Сахалин был еще полуостровом. Нивхи – один из древнейших народов на Земле.

Март что ульчи, что нивхи считают хорошим месяцем. Во-первых, на улице градусов восемь-десять мороза, а это на нижнем Амуре совсем теплынь. Да и дело не в морозах, к ним нижнеамурцы привычные. Как-то совпало, что с прилетом птиц идет корюшка. А перед этой рыбкой что нивхский, что ульчский, да что там говорить, и русский мужик устоять не может.

Конечно, своим богам помолятся, лунку провертят и ну медитировать – удить. Свежая корюшка – не чета магазинной, перемороженной, она то ли укропом, то ли огурцом, то ли и тем и другим в совокупности пахнет. И пожарить ее хорошо, да и уха из этой рыбки душистая, малость сладковатая. Про сушеную корюшку рассказывать – слова портить. Уж про нее, родимую, всяк мало-мальский мужик расскажет как ловить, как и где сушить.

И вот в этот месяц корюшки и прилета трясогузок почти на день весеннего солнцестояния, а точнее, 23 марта 1951 года, в маленьком нивхском селе Дыльма, расположенном рядом с древним селом Кальма, в семье сельского учителя родился Евгений Гудан – писатель, поэт, общественный деятель.

Я славлю родные края

И Амур в белоствольных березах,

Где у края земли деревенька моя

Купается в утренних росах.

Это строки из стихотворения Евгения Гудана.

Когда мальчику исполнилось пять лет, Дыльму закрыли. То была эпоха глобализации, тогда укрупняли и колхозы, и национальные села по всему Советскому Союзу. Семья переехала в Кальму. Его отец, Павел Афанасьевич, работал директором кальминской школы. Там прошло детство Евгения, там он закончил восьмилетку.

- Я интересовался своими корнями. Составил родословную, которая по линии отца уходит корнями в 18-й век, - поделился Евгений. - Все мои предки работали во благо нашего народа. Например, мой дедушка Афанасий со стороны отца был председателем кальминского колхоза в самое сложное время – в Великую Отечественную войну. Тогда для фронта отдавали последнее, ковали победу все народы в СССР. Деда моей матери наградил серебряным кубком генерал-адъютант Куропаткин. Это наша семейная реликвия. Я кубок бережно храню.

Кстати, Кальма с нивхского переводится как китенок. Рассказывают, что давным-давно, когда нивхов на Амуре было много, как звезд на небе, случился страшный голод. И словно духи услышали мольбу людей: в устье Амура заплыл китенок. Жители Кальмы благодаря китовому мясу остались живы. Говорят, что потомки тех, кто съел ласты, сделались рыбаками, а потомки тех, кто съел мозги китенка, сегодня врачи, ученые, писатели, учителя. Много знаменитых нивхов – уроженцев Кальмы.

После восьмилетки Евгений Гудан поступил в Николаевское педагогическое училище. Именно там случилось то, что не у всякого случается. Он встретил свою большую и настоящую любовь – девушку Наталью. До диплома оставался месяц. Нивхский паренек не раздумывая бросил училище, женился и уехал с женой-красавицей из Николаевска-на-Амуре в поселок Калиновка Ульчского района. Устроился там начальником отделения связи. В Калиновке у него родилось двое сыновей.

- Так уж в жизни получилось, что нужно было всю жизнь учиться. В 1972 году окончил курсы начальников отделения связи при Хабаровском производственно-техническом управлении связи, а в 1977 году – Хабаровский электротехникум связи, в 1987 году – Хабаровскую высшую партийную школу.

В село Богородское – столицу Ульчского района семья переехала в 1981 году. Там Гудан работал и инструктором райисполкома, и управляющим местного отделения Сбербанка. В 1986 году Евгения направили на работу в газету «Амурский маяк» на должность заведующего отделом промышленности и сельского хозяйства. А через восемь лет он ее возглавил. Даже уйдя на пенсию, не перестал трудиться, устроился охранником в то же здание.

- Неугомонный, - так отзывается о Евгении Гудане Марина Одзял, председатель Ассоциации коренных малочисленных народов Ульчского района. Кстати, он ее заместитель.

«А вот нам нужен молодой нивх, - говорю на собрании. Гляжу - тянет руку Евгений Гудан. Как будто моложе и нет у нас в Богородском», - рассказывает Марина. А если душа молода?

Евгений - один из оставшихся десяти нивхских аутентов, то есть свободно говорящих на родном языке. В прошлом году он подошел к Марине и сказал, что хочет учить маленьких сородичей нивхскому языку (амурскому диалекту). По закону нужно педагогическое образование или, если есть высшее образование, специальные курсы.

- Я нашла дистанционные четырехмесячные курсы. Он начал заниматься. Я и думать забыла, а через три месяца он показывает мне красное свидетельство об окончании курсов, а там одни пятерки. Теперь у нас в Богородском юные нивхи будут изучать родную речь.

Кстати, Евгений, помимо родного и русского языков, знает ульчский и нанайский. Знания эти особо пригодились, когда работал в районной газете. Отец Евгения писал стихи, правда, нигде их не публиковал. Дед был замечательным сказителем.

- Был опыт работы в газете, были творческие замыслы. Долго думал, а затем взял и приступил к литературному творчеству. Так родилась одна книга, вторая, третья, четвертая, пятая. Пишу так, чтобы обязательно был перевод и на нивхский язык. В первую очередь для детей, чтобы помнили кто они, чтобы изучали родную речь, - поделился Евгений.

Он автор книг «Месяц орла наступил», «Река моей жизни», «Играющая Земля», «Нивхские сказки», «Сказание о продолжении рода».

Сейчас Евгений Гудан заканчивает книгу «Амурские люди». Несколько глав посвящено знаменитому земляку, уроженцу села Кальма, всемирно известному ученому Чунеру Таксами. Он похоронен в Санкт-Петербурге.

Так случилось, что несколько лет назад Евгения Гудана пригласили в столицу нашей Родины. В Москве проходил форум коренных народов Сибири и Дальнего Востока, где Евгению вручили медаль общественного признания «За верность Северу» за большой личный вклад в развитие и сохранение культуры, языков и традиций коренных народов. Когда он вышел к трибуне, зал встал.

- Я хочу обратиться к тем, кто живет в Санкт-Петербурге. Там похоронен мой земляк, большой ученый Чунер Таксами. Я привез капсулу с землей с нашей родины – из села Кальма Ульчского района. Отвезите, пожалуйста, нашу родную землю на его могилу.

Что касается книги «Амурские люди», то она будет переведена с русского на ульчский и нивхский языки и презентована летом во время научно-практической конференции, посвященной юбилею Чунера Таксами.

Буквально на днях Евгения Гудана должны были принять в члены Союза писателей. Общественность собралась было поздравлять и с юбилеем, и с заслуженным членством в писательской организации. Однако в Хабаровск он не поехал. Коронавирус. Видимо, когда он с супругой пошел подавать заявление в ЗАГС села Богородское на получение краевого знака «За супружеское долголетие» (в прошлом году Евгений и Наталья справили золотую свадьбу), в очереди кто-то, видимо, был инфицирован этой инфекцией. Вот и отложилась поездка в Хабаровск.

Здоровья, Евгений Павлович! Скорейшего выздоровления! Новых книг, новых свершений! С юбилеем!

Юрий Вязанкин