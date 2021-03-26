Новая пожарная часть открылась в Хабаровском районе

Новую пожарную часть открыли краевые власти в поселке Победа Хабаровского района. Для этого там было построено депо, а по зимнику в часть доставили два пожарных автомобиля. На работу приняли 11 сотрудников. Теперь пожарная команда может тушить возгорания как в поселке Победа, так и в соседнем селе Пасека.

- Пожарная часть обеспечит защиту сразу для 800 жителей двух поселений. Подразделение полностью укомплектовано всем необходимым. Пожарные прошли специальное обучение и готовы выполнять текущие задачи. На вооружении у них есть мощные автоцистерны высокой проходимости, специальное оборудование, инвентарь, боевая одежда, – рассказал Сергей Салямов, зампред краевого комитета по гражданской защите.

Новой части присвоили номер 9, она вошла в состав первого отряда Противопожарной службы Хабаровского края. Помимо тушения пожаров, огнеборцы будут заниматься профилактикой возгораний. При необходимости их также можно будет привлекать к ликвидации последствий ЧС и других внештатных ситуаций.

Пожарная часть создана по краевой госпрограмме защиты населения края от чрезвычайных ситуаций и пожаров на средства регионального бюджета.



