Хабаровские предприниматели приняли участие в необычной ярмарке

Десять хабаровских предпринимателей приняли участие в необычной ярмарке-конкурсе сувениров, организованной железнодорожниками. Инициатором выступило АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК). Цель мероприятия – отобрать лучшие образцы продукции местных производителей, чтобы расширить и разнообразить ассортимент сувениров, которые продают в поездах.

- Из длительных поездок, особенно в другие регионы страны, принято привозить какие-то небольшие памятные подарки, которые не встретишь в обычном магазине. И здесь, на ярмарке, как раз и представлена нестандартная продукция, которую приятно презентовать. Мы впервые проводим ярмарку сувениров, и впечатление остается очень хорошее. Спасибо первым десяти хабаровским предпринимателям за то, что активно откликнулись, представили очень интересную продукцию, краевым властям за содействие и продвижение наших инициатив, - рассказал заместитель начальника Дальневосточного филиала АО "ФПК" Сергей Сигнаевский.

Десять предпринимателей – десять разных представлений о лучших сувенирах. От классики: именных ложек, магнитов, брелоков, изящных коробочек с конфетами и орешками - до деревянных открыток, разноцветного чая с дальневосточными травками и ягодами, нand-made оберегов, брошек и съедобных грампластинок.

- Эта пластинка сделана из голубичной пастилы. Легкая, вкусная, полезная сладость, при этом она будет ассоциироваться именно с Дальним Востоком. В коллекции 11 пластинок по количеству регионов в ДФО, и у каждой свое название. Например, "Хабаровская рапсодия", - поясняет Татьяна Аршинова, автор проекта, в рамках которого хабаровские предприниматели представили разные товары.

По замыслу организаторов ярмарки, главными экспертами выступили работники поездных бригад - именно они хорошо знают, какие сувениры пользуются наибольшим спросом и в полученных анкетах отметят наиболее востребованные из представленных образцов. Оцениваться будут не только потребительские качества самого товара, но и новаторская идея, дизайн, удобство в транспортировке и хранении.

- В нашем конкурсе никаких ограничений по количеству участников нет. Если понравится вся продукция, то победителями будут признаны все 10 предпринимателей. После того, как эксперты заполнят анкеты, будут определены победители ярмарки-конкурса, сформированы пробные предложения, а затем заключены договоры. Не исключено, что опыт проведения ярмарок будет продолжен и в дальнейшем, - сказал Сергей Сигнаевский.

Подобные ярмарки - это хороший, полезный опыт совместной работы для всех сторон: как для организаторов, так и для участников, отмечают в министерстве инвестиционного развития и предпринимательства края. Крупные компании федерального уровня и малый, микробизнес учатся работать на основе взаимовыгодного партнерства. Крупный бизнес расширяет ассортимент, получая нестандартную продукцию, а малые предприятия – новые точки приложения сил и новые рынки сбыта.



