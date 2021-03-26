Военные коммунальщики готовятся к весеннему паводку в Хабаровском крае

В военных городках Хабаровского края, которые обслуживает филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по 12 ГУ МО идет активная подготовка к весеннему паводку и завершению отопительного периода эксплуатации, — сообщили в пресс-службе ведомства/

Сотрудниками филиала был принят и начал действовать специальный план мероприятий, основанный на опыте предыдущих лет. Совместно с командованием войсковых частей выявлены зоны возможного подтопления и попадающих в эту зону объектов жилищного-казарменного фонда, теплового и водопроводно-канализационного хозяйства. Проводится очистка от снега и льда водостоков, ливневок, инженерных сооружений, проверяется состояние подвалов, полуподвальных и цокольных помещений по недопущению проникновения талых вод, а также производится ежемесячный контроль за состоянием питьевого водоснабжения.

Особенно пристальное внимание коммунальщики уделяют объектам социального значения.

Так, в военном городке Комсомольск-на-Амуре-31 с территории детского сада № 140 и школы вывезли несколько тысяч кубометров снега. Вырыли канавы для отвода паводковых вод, а также обустроены сооружения, регулирующие поверхностный сток на защищаемых от затопления территориях.

Завершая отопительный сезон, жилищно-коммунальная служба приступила к весенним осмотрам материально-технической базы, коммунальных объектов, казарменного и жилищного фондов, инженерных сетей, а также систем противопожарной защиты и наружного освещения.

После завершения зимнего периода эксплуатации будет проведена оценка технического состояния объектов, проверка готовности зданий и коммунальных сооружений к эксплуатации в весенне-летний период. По результатам весенних осмотров планируют откорректировать планы текущего ремонта собственными силами, определить перечень объектов для проведения капитального ремонта и утвердить планы мероприятий по подготовке объектов к работе в зимний период. В конце отопительного сезона ЖКС №2 проведет весенние субботники по уборке и озеленению придомовых территорий, благоустройству детских площадок жилищного фонда Министерства обороны.