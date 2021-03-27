Педагог хабаровской школы № 38 победил в конкурсе «Учитель года»

Подведены итоги конкурса профессионального мастерства «Учитель года Хабаровского края - 2021». Почетного звания удостоился учитель истории и обществознания школы № 38 г. Хабаровска Дмитрий Морозов. Ему вручили статуэтку «Большой Хрустальный пеликан». Также педагог получит премию в размере 100 тысяч рублей. Триумфатор конкурса отправится в Москву на Всероссийский этап, который пройдёт осенью.

Конкурс проходит раз в два года. В этом году в нем принимают участие 93 педагога из 15 районов. Соревнования проходили на несколько площадках. Конкурсантам предстояло написать эссе, провести коррекционные и учебные занятия с детьми, методический семинар, классный час, а также защитить образовательный проект. В суперфинал конкурса вышли шесть участников - победители в каждой номинации. Последним этапом соревнований стала пресс-конференция "Вопрос учителю". Все задания успешно выполнил хабаровский учитель истории Дмитрий Морозов.

- Конкурс «Учитель года» объединяет всё наше творческое педагогическое сообщество, поэтому в нём нет проигравших. Единственным победителем в нём становится Хабаровский край. Его педагоги, его дети, его родители. Обещаю приложить все усилия, чтобы достойно представить регион на финальном этапе, - сказал Дмитрий Морозов.

Также были объявлены победители в номинациях конкурса. Лучшим учителем-дефектологом признана Александра Карпова из хабаровской школы-интерната № 6. Лучшим учителем родного языка стала Марина Эльтун, преподаватель начальных классов и нанайского языка основной общеобразовательной школы Бельговского сельского поселения. «Лучший педагог-психолог» - Наталья Актанко из детского сада № 5 рабочего посёлка Хор. Лучшим преподавателем-организатором ОБЖ стал Владимир Огнев, учитель гимназии восточных языков № 4 г. Хабаровска. Воспитателем года признана Ольга Мотькина из детского сада «Весёлые ребята» села Новый мир.

12 лауреатов конкурса получили денежные премии в размере 25 тысяч рублей. Победителям в каждой номинации достались «Хрустальные пеликаны» и сертификаты на 50 тысяч рублей.



