Дальневосточная научная библиотека приглашает гостей на библионочь

Дальневосточная государственная научная библиотека готовится к проведению Библионочи-2021. Всероссийская акция в поддержку чтения в этом году будет посвящена 60-летию со дня первого полета человека в космос. Мероприятие пройдет 24 апреля.

24 апреля библиотеки по всей стране представят специальную программу. В нее войдут творческие мастер-классы, экскурсии, лекции, встречи с писателями, поэтические чтения. Уникальность этого проекта заключается в его масштабности и географическом охвате. Главная тема акции в этом году: «Книга — путь к звездам».

- Библиотека расширяет время и формат своей работы. На каждой из многочисленных площадок в зданиях Дальневосточной государственной научной библиотеки развернётся интерактивная развлекательная программа «Книга – путь к звёздам». В Год науки и технологий фестиваль представит более 30 проектов, и на пять часов библиотека превратится в фабрику идей, интеллектуального общения, креатива, - сообщила генеральный директор ДВГНБ Татьяна Якуба.

Ежегодная акция пройдет в России уже в десятый раз. В прошлом году она была посвящена 75-летию Великой победы в Великой Отечественной войне. В связи с антиковидными ограничениями, мероприятие было переведено в телевизионный формат. Зрители познакомились с историей ДВГНБ, а также узнали о творчестве военных лет дальневосточных поэтов и писателей.



