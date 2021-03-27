В правительстве Хабаровского края ищут инвестора для санатория «Уссури»

Власти края уже занимаются поиском инвестора, готового дать вторую жизнь санаторию "Уссури". По словам зампреда краевого правительства Евгения Никонова, сейчас он находится в ведении Минздрава. Состояние здравницы оставляет желать лучшего. Корпуса не отвечают никаким нормативным требованиям. Посетителей принимать санаторий не может.

- Это всё следствие целого ряда факторов и действий, допущенных в прошлые годы. Простой пример. Единый земельный участок в 36 гектаров был разделён на три участка и предпринята попытка изменить назначение земель со всеми вытекающими последствиями, - отметил зампред.



Земли будут сохранены. Их статус - лечебно-оздоровительной местности - останется неизменным.