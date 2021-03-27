Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин побывал на объектах Хабаровского края

Первый день своего визита в Хабаровский края заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин вместе с врио губернатора региона оценил стройплощадки объектов железнодорожной инфраструктуры и электроснабжения на участках Белогорск-II (Амурская область) – Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань.

По данным ОАО «РЖД» модернизации подвергнется инфраструктура Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей (Восточный полигон). В направлении к тихоокеанским портам сегодня реализуется ряд важных проектов.

В частности, Марат Хуснуллин ознакомился с ходом строительства второго пути на перегоне Эльдиган – Тудур и модернизации станции Селихин. Ввод их в строй значительно увеличит весовую норму поездов и пропускную способность этого направления.

В повестке также был вопрос строительства второго пути на всем протяжении линии Комсомольск-на-Амуре – Ванино и перспективы электрификации участков Волочаевка-2 – Комсомольск-Сортировочный и Комсомольск-Сортировочный – Ванино. В планах ОАО «РЖД» завершить работы и запустить электровозы на этих направлениях в 2024 году.

- Мы со всей делегацией Минтранса, РЖД, главой Хабаровского края посмотрели Байкало-Амурскую магистраль, которая в перспективе может стать международного сообщения. Одна из основных целей нашего визита это развитие полигона Восточный, который и железную дорогу разовьёт, и все портовое хозяйство. То есть это тоже новые рабочие места, налоговая база. Президентом России Владимиром Путиным поставлена задача в максимально короткие сроки расширить пропускные возможности полигона Восточный, - расставил приоритеты Марат Хуснуллин.

Михаил Дегтярев подчеркнул, что во время объезда и облёта Байкало-Амурской магистрали и порта Ванино вместе с вице-премьером Маратом Хуснуллиным они еще раз смогли убедиться в огромном потенциале этих транспортных артерий.

- В этой связи я хочу к вам обратиться от жителей посёлков, которые в своё время строили магистраль, от наших первостроителей. Они просят государство поучаствовать в модернизации энергетики посёлков БАМа и социальной сферы. Мы подготовили письма на этот счёт. В крае же сформулирована целая программа модернизации угольных котельных. Они неэффективные. Мы называем это «эверестом» советской неэффективности, когда на 200-300 человек строили гигантские угольные котельные. Сегодня все это генерирует большие очень расходы и для краевого бюджета, и для людей.

Во второй день в рабочей командировки в Хабаровский край заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин и глава региона Михаил Дегтярев проинспектировали строительство стратегической для края объездной дороги "Обход Хабаровска".

Ввод трассы в эксплуатацию запланирован на осень этого года. Сегодня общая строительная готовность объекта составляет 74%. На 99% выполнены работы по устройству земляного полотна, готовность 24 мостов и путепроводов составляет 89%, на 35% выполнено устройство дорожной одежды. Монтаж наружного освещения завершён на 42%, уложено свыше 60% инженерных сетей для будущей автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД). На объекте работает более 200 единиц спецтехники, задействовано 650 рабочих и специалистов.

Российский вице- премьер нацелил концессионеров на увеличение скорости работ, особенно, когда настанут для них благоприятные условия.

- Трасса «Обход Хабаровска» должна уже в этом году стать полноценной транспортной артерией. При этом мы найдем решение возможности продления 4го этапа, может быть, в более усовершенствованном виде. Так же будем стараться найти варианты, как эту трассу более эффективно использовать ,- подчеркнул Марат Хуснуллин.

Михаил Дегтярев, обратил внимание, что этот крупный инфраструктурный автомобильный объект нуждается в актуализации.

- Требуется его дальнейшее развитие. Поэтому по 4му этапу, который крайне необходим и соединит весь «Обход Хабаровска» с трассой Уссури и с будущей дорогой в Китай через грузопассажирский переход на острове Большой Уссурийский, мы нашли другое решение. По поручению Марата Хуснуллина мы отработаем с Росавтодором. Вполне возможно, мы просто расширим до четырех полос действующую муниципальную дорогу. Инструментарий на это есть, это значительно дешевле, а результат тот же. В нынешних финансовых условиях, скорее всего, это будет самым приемлемым для всех сторон вариантом.

На стройплощадке перспективного для краевого центра микрорайона Марат Хуснуллин заметил, что достижение нужных Хабаровскому краю показателей по вводу жилья, а также снижение его стоимости возможно достичь благодаря комплексному развитию территорий.

В Хабаровске на ближайшую перспективу по развитию комплексной жилой застройки определены следующие территории: микрорайон Ореховая сопка (218,6 га) – потенциальный ввод жилья до 1 млн. кв. метров; 6 и 7 микрорайоны возле микрорайона Ореховая сопка (79 га) – потенциальный ввод жилья до 300 тыс. кв. метров.

Вопрос строительства сетей водоснабжения и водоотведения микрорайона Ореховая сопка решен за счет средств краевого и местного бюджета. Общая стоимость – 273,4 млн. рублей. Планируемый ввод в эксплуатацию – декабрь 2021 года.

Основная проблема – не решен вопрос по теплоснабжению.

- По ТМ-35 не все так просто. ПАО «РусГидро» должно взять на себя финансирование этого объекта. И такая у нас была позиция изначально. Потому что компания получает стабильный спрос на тепловую энергию. И логика здесь совершенно очевидная. Если «Русгидро» не будет участвовать в этом проекте, то мы рассматриваем варианты взаимодействия в том числе с Газпромом по строительству газовых котельных на Ореховой сопке, на 6-7 квартале. Это тоже вариант, мы ищем оптимальный по финансам и по затратам варианты решения теплоснабжения перспективного района Ореховая сопка. И ТМ-35 здесь не является панацеей.

В ходе личной встречи, Михаил Дегтярев и Марат Хуснуллин затронули тему формирования городской комфортной среды.

- За эту программу мы благодарим Президента России Владимира Путина, правительство России, вас, как куратора этого направления. В Хабаровском крае по этой программе очень хорошие результаты. Жители очень активно включаются, голосуют за общественные пространства. В этом направлении мы тоже свои запросные позиции сформировали. Видим в этом быстрое изменение облика городов и населённых пунктов в крае. Люди лучше работают, когда их окружающее пространство радует, это уже доказанный факт,- резюмировал Михаил Дегтярев.

В заключении российский вице-премьер, который впервые посетил наш регион отметил, что Хабаровский край имеет все возможности быть точкой роста не только в дальневосточном округе, но и в целом по стране. И добавил, что правительство России будет очень активно продолжать развитие портов Ванино и Советской Гавани.