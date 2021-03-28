Народный совет при губернаторе начал свою работу в Хабаровске

Сегодня на площадках Городского дворца культуры началось первое заседание Народного совета при губернаторе Хабаровского края. Мероприятие пройдет как подготовительный этап Гражданского форума.

Как отметил в приветственном слове заместитель председателя правительства края Андрей Базилевский, Народный совет - это не краткосрочный проект, рассчитанный на обслуживание интересов власти, а «игра в долгую», нацеленная на развитие края, возможность учесть интересы большинства его жителей.

В ходе заседания запланировано обсуждение стратегических задач Хабаровского края, будет организована деятельность рабочих групп по направлениям «здравоохранение и демография», «образование, культура и спорт», «жилье и городская среда, экология, безопасные и качественные дороги», «международная кооперация и экспорт, малое и среднее предпринимательство, поддержка предпринимательской инициативы, производительность труда и поддержка занятости», «политика и право».

Итогом работы совета станет подготовка и защита проектов по социально-экономическому и общественно-политическому развитию края.

- За время действия ограничительных мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции, отраслевыми органами исполнительной власти края проводилась работа с членами рабочих групп. Обсуждались выдвигаемые инициативы на рабочих встречах и совещаниях. Было рассмотрено около 200 инициатив, многие из которых взяты органами власти в проработку, - отметили в главном управлении внутренней политики правительства края.

Напомним, что Народный совет создан по инициативе врио губернатора края Михаила Дегтярева с целью обеспечения взаимодействия высшего должностного лица региона с жителями при решении наиболее важных общественно-политических и социально-экономических вопросов. В состав Народного совета вошло более 300 активных жителей края.