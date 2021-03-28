Всероссийские соревнования по плаванию «Амурские тигрята» пройдут в Хабаровске

Соревнования пройдут с 29 по 31 марта. Участие в них уже подтвердили представители Свердловской области, а также всего Дальнего Востока. Всего за награды будут вести борьбу больше двухсот спортсменов. Сборная Хабаровского края будет представлена четырьмя командами, которые прошли предварительный отбор на городских первенствах.

Медали будут разыграны на дистанциях 100, 200 метров разными стилями плавания, самая протяженная дистанция – 400 метров вольный стиль. Также в программу включены эстафеты. За медали будут бороться юноши 11-12 лет и девушки 9-10 лет. Поддерживать спортсменов будет символ турнира – тигренок Рыж.

- Это один из немногих Всероссийский турниров в стране для данной возрастной категории. К тому же здесь мы фиксируем рекорды соревнований, и дети стремятся их превзойти, это для них очень престижно. Независимо от показанного результата каждый участник получит приз с символикой соревнований, также специальные награды в номинациях приготовлены для лучшего тренера и лучшего спортсмена, – рассказал вице-президент федерации плавания Хабаровского края Сергей Остроушко.

Турнир пройдет 29-31 марта в бассейне «Наутилус-Южный». Начало соревнований все три дня в 10 часов. Зрители на соревнования будут допущены с соблюдением установленных мер предосторожностей.

Напомним, первый турнир «Амурские тигрята» был организован в 2013 году. В это время это было единственное соревнования для столь юных пловцов. Третий год подряд он внесен в календарь Министерства спорта РФ в ранге Всероссийских соревнований.



