Хабаровский край: дамбы, нагнетатель и медицинские инвесторы

Все самое важное, что произошло на этой неделе

Как в крае будут встречать уже почти традиционный паводок? Не хлебом-солью, разумеется. А вот как.

Хабаровск посетил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов. Совместно с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым он осмотрел ход строительства дамбы в районе улицы Запарина.

В ходе осмотра министр подтвердил достигнутые ранее с Михаилом Дегтяревым договоренности о помощи в строительстве гидрозащитных сооружений со стороны федерального бюджета. Также Козлов пообещал оказать содействие в привлечении к работам федерального застройщика, имеющего соответствующий опыт и квалификацию.

Проблемы, как известно, лучше предотвращать, чем решать. Явно помня данную истину, Дегтярев поручил организовать постоянное наблюдение за ледоходом и уровнем воды в реках.

«Наша работа в предстоящие два дня условно поделена на два блока. Первый – это ревизия. С министром в Хабаровский край прилетела целая делегация, профильные чиновники, заместители министра. В том числе руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов. Они на местах оценят все объекты, которые предназначены для защиты людей и уже финансируются. Также обсудим с Александром Козловым запросные позиции края. Завтра вместе работаем в Комсомольске-на-Амуре», – рассказал Михаил Дегтярев

Что же касается дамбы на улице Запарина, то, по словам министра строительства Хабаровского края Андрея Чекулаева, техническая готовность объекта на 1 марта 2021 года составляет 78,53%.

Работа на опережение

Дегтярев также поручил организовать постоянное наблюдение за ледоходом и уровнем воды в реках, чтобы быть готовыми к возможным подтоплениям. Он обратился к вице-премьеру РФ Виктории Абрамченко с просьбой дать поручение провести ретроспективный анализ зависимости сбросов Зейской и Бурейской ГЭС и уровня воды в реке Амур в паводковые ситуации. Целью данной инициативы является нормативное снижение уровня сброса на этих гидроэлектростанциях в бассейне реки до 1 июля каждого года.

Таким образом, правительство края решило идти на опережение, не дожидаясь, пока наш регион снова окажется затоплен. Благодаря поручениям врио губернатора в крае сформирована вся необходимая материально-техническая база.

Еще в сентябре 2020 года Дегтярев поднял вопрос о подтоплениях Хабаровского края и зависимости экстремального уровня воды от деятельности Бурейской и Зейской ГЭС.

«У меня много вопросов к паводку. Это третий случай за 7 лет. У меня есть подозрения, я в этом сейчас разбираюсь, что не во всем виновата погода и не во всем виноваты наши соседи. У меня есть большое желание разобраться, как происходит сброс воды на Бурейской и на Зейской ГЭС и почему, до того как Русгидро получило контроль за этим процессом, этого стихийного бедствия не было», - сказал тогда Михаил Дегтярев.

Весной в зону подтопления может попасть 6 населенных пунктов, а в период летне-осеннего дождевого паводка - 106 населенных пунктов с населением более 39 тысяч человек.

«AERO IM»

Михаил Дегтярев ознакомился с производственными мощностями АО «Дальэнергомаш» и его новым видом продукции - центробежным нагнетателем воздуха «AERO IM». Выпуск этого устройства стал возможен благодаря помощи со стороны регионального правительства.

Стендовые испытания нового изделия проводились с 2019 по 2020 годы. Как отмечает руководство «Дальэнергомаша», некоторые его характеристики превосходят даже зарубежные аналоги.

По поручению Михаила Дегтярева, министерство промышленности края оказывает помощь заводу в поиске новых заказчиков на продукцию. Лобби позволит повысить конкурентоспособность регионального бизнеса, что, как следствие, увеличит поступление налогов в бюджет и позволит создать новые рабочие места. Пять регионов уже выразили заинтересованность в продукции АО «Дальэнергомаш».

«Продукция, которая выпускается «Дальэнергомашем», известна на весь мир. Это бренд Хабаровского края. Нам есть кем и чем гордиться – вами и продукцией предприятия. Мы и дальше будем поддерживать завод, чтобы вы могли трудиться, развиваться и осуществлять вклад в экономику края», - подчеркнул глава Хабаровского края.

Напомним, АО «Дальэнергомаш» выпускает технологические турбины, компрессоры, нагнетатели и дымососы. За свою историю завод изготовил 270 технологических газовых турбин и более 700 газоперекачивающих агрегатов.

Подтянуть уровень жизни

Комсомольск-на-Амуре станут усиленно развивать. Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провел совещание по вопросу выполнения долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре.

«План принят во исполнение поручения Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, данного в Послании Федеральному Собранию в декабре 2015 года. Какие цели, какие задачи мы ставили при составлении этого документа? Прежде всего улучшить условия проживания жителей Комсомольска-на-Амуре. Качество жизни людей должно отвечать качеству их работы. Качество работы людей, проживающих в Комсомольске-на-Амуре, весьма высокое. Они строят не просто самолёты, а истребители - одни из лучших в мире. А вот с качеством жизни значительные проблемы. Мы хотим, чтобы город стал красивым, и для этого необходимо привести в порядок больницы, школы, детские сады, дороги», - отметил Юрий Трутнев.

Долгосрочный план развития Комсомольска-на-Амуре включает 34 мероприятия и 30 объектов строительства. Для его реализации выделяется финансирование в объеме 41 млрд рублей, в том числе средства федерального бюджета в размере 27,2 млрд рублей.

В рамках плана завершена работа по семи объектам: проведена реконструкция драматического театра, инженерной школы и подстанций ПС 35/6 кВ «Городская» и ПС 110 кВ «Береговая», построены 4,5 км распределительного газопровода, станция скорой медицинской помощи, создана инфраструктура под жилищное строительство в микрорайоне Парус, приведена в нормативное состояние автодорога Лидога – Ванино.

Юрий Трутнев еще раз напомнил о необходимости завершения мероприятий долгосрочного плана в срок до 2025 года.

Вклад в здоровье

АНО «Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края» организовала и провела серию переговоров с руководством больниц и санаториев региона. Цель – строительство новых медицинских и реабилитационных центров.

Первые же встречи показали востребованность частных инвестиций в развитие краевого здравоохранения. Мониторинг имеющихся в крае площадей и инфраструктурных мощностей открывает широкие перспективы. В дальнейшем свободные участки будут предложены инвесторам для строительства консультационных, реабилитационных, узкоспециализированных и многопрофильных медучреждений, в первую очередь для приема пациентов по ОМС.

Одним из первых объектов, где проводятся исследования, стал детский клинический центр медицинской реабилитации «Амурский» в северной части Хабаровска. Он располагается в экологически чистой лесопарковой зоне на берегу Амура и специализируется на реабилитации и оздоровлении детей и подростков с различными хроническими заболеваниями.

Здесь созданы уникальные условия для восстановления и компенсации утраченных функций, противорецидивного лечения хронических заболеваний, развития полезных здоровьесберегающих навыков, проведения оздоровления всего организма. Но количество мест и штат специалистов весьма ограничены. А прилегающих к корпусам санатория площадей и инфраструктурных мощностей достаточно для значительного расширения.

Другой привлекательный для инвестиций участок располагается в непосредственной близости от городской клинической больницы №10. Именно этот комплекс принял на себя основной удар по лечению коронавирусной инфекции. Пандемия показала необходимость дополнительных мощностей для обеспечения безопасности здоровья жителей края, в том числе в подобных чрезвычайных обстоятельствах. Строительство лечебных учреждений в формате государственно-частного партнерства станет эффективным решением этой задачи.

Сотрудничеством с Хабаровским краем в форме государственно-частного партнерства заинтересовался потенциальный инвестор, имеющий опыт создания аналогичных объектов в других регионах страны. В настоящее время идут переговоры о строительстве многопрофильного центра медицинской реабилитации на 200 коек, который может быть сдан в эксплуатацию через два года после старта стройки. Общий объем инвестиций – более 1 млрд рублей.

«Агентство провело аэрофотосъемки и готовит презентации участков для показа потенциальным инвесторам», - сообщил директор АНО «АПИРИ» Сергей Щегельский.

Игорь Кабанов

Фото пресс-службы правительства Хабаровского края