В Хабаровском крае ровно год упорно борются с ковидом

Со времени официального начала пандемии Земля сделала один оборот вокруг Солнца

Когда в марте прошлого года статистика скупо сообщала о заболевших ковидом в столице России, паники в крае не наблюдалось: далеко, не допустят. В середине месяца регион вздрогнул - у нас появился первый заболевший, вернувшийся из-за границы. А потом по накатанной: два инфицированных, три, пять. Через несколько недель статистика начинает напоминать военные сводки.

Главный инфекционист Минздрава РФ в ДФО Анна Кузнецова хорошо помнит развитие ситуации. Жители Хабаровска тогда вернулись из-за границы. Они были в странах Латинской Америки и возвращались домой транзитом через Италию. Первый подтвержденный тест получен 17 марта. Через два дня еще три случая. Следующей коронавирусную карту пополнила Советская Гавань. Ковид стремительно распространялся по районам, сначала близким к Хабаровску, потом отдаленным.

Всего за время пандемии диагноз COVID-19 поставили 50 тысячам жителей региона. А тогда в марте началась без преувеличения отчаянная борьба с пандемией. Первыми в схватку вступили врачи. Они не рассуждали об опасности, они с ног до головы облачались в защитные костюмы и шли спасать людей. И принимали первый удар. Процент заболеваемости среди медиков рос в геометрической прогрессии. Позже по всему городу развесят баннеры, будут открывать выставки, аллеи, посвященные героям нашего времени. И это правильно!

В первые дни на карантин закрывают более 600 человек – пока это вернувшиеся из-за границы. В крае создаются обсерваторы.

Первой наплыв заболевших приняла городская «десятка». В пик заболеваемости CОVID-19 больница стала самым крупным перепрофилированным моногоспиталем в ДФО: в разгар пандемии были задействованы все 4 корпуса. Позже стало понятно, что мест для больных катастрофически не хватает, и госпитали стали открываться на базе других больниц, санаториев, роддомов. В итоге к ноябрю–декабрю более двух десятков больниц развернули больше трех тысяч коек. Началась массовая кампания по обучению врачей, студентов, ординаторов.

Сначала масочный режим не был повальным, но позже маски заставили надевать всех и везде. В начале пандемии защитные средства резко взлетели в цене, и какое-то время наблюдался дефицит. В середине марта отменяются все городские и спортивные мероприятия. Студентов и школьников переводят на дистанционное обучение, детсады переходят на свободное посещение.

19 марта становится известно о первой смерти в России от коронавируса. 31 марта в крае уже 8 заболевших и 1 апреля введен режим полной самоизоляции. Всем приказано сидеть дома, за исключением особых случаев. Численность городского транспорта резко сокращается. Особых волнений нет, людей больше беспокоит отсутствие заработка, чем заболевание, хотя уже появляются грозные прогнозы: пандемия - это надолго. Самоизоляцию продлевают еще на неделю. Врачи начинают тестировать больных на дому, а на карантин закрываются не только подъезды и дома, а целые села. 8 апреля краевой минздрав заявляет о первом умершем. Через два дня еще два случая смерти, число заболевших приблизилось к двум десяткам. Буквально через неделю еще 30 человек за сутки, а 16 апреля уже 100.

Надо отдать должное жителям края: многие из них за время пандемии стали волонтерами. На своих личных машинах развозили врачей по вызовам. Приходили, измеряли температуру на входе в поликлиники. Кто-то выделил деньги, кто-то помог соседям с продуктами, кто-то посидел с детьми врача, который оставался на смене. Идет всероссийская акция раздачи медикам обедов, Хабаровск подключается.

Каждый последующий день приносит все больше больных, и за статистикой уже трудно уследить. Весной отменяются региональные авиарейсы. В мае тестирование на ковид запускают для всех желающих. Отменяют самоизоляцию, хотя статистика неумолима – в регионе полторы тысячи заболевших. В конце мая центральные каналы сообщают о том, что пик заболеваемости пройден. Наступает относительное спокойствие, но ненадолго. Не работают учреждения общественного питания, гостиничного бизнеса, бытового обслуживания, все досуговые заведения, магазины, стоматологические кабинеты. Запрет на работу общепита, бань, саун, детских центров и проведение массовых мероприятий продлевают каждый месяц. Рестораны, кафе, пиццерии и прочие переходят на доставку, а культурные мероприятия уходят в онлайн.

Потом постепенно разрешают кому-то открыться при условии строгого соблюдения масочного режима, дистанцирования, дезинфекции. Предприниматели терпят убытки. Безработица растет. Одновременно на всех уровнях принимаются решения о различных мерах поддержки пострадавшим отраслям и категориям людей. Больницы меняют режим работы. Полная самоизоляция людей 65+ продлится еще несколько месяцев.

В течение года статистика – как качели: осенью снова всплеск. В октябре минздрав фиксирует по 300 заболевших в сутки. Опять закрываются школы, студентов переводят на дистанционку, поликлиники останавливают плановый прием, открываются новые госпитали. По всей стране нарастает паника: мест для больных не хватает, в каком-то регионе скорая привозит больных к зданию правительства. Ужесточаются антиковидные ограничения. А уже во второй половине января наблюдается резкий спад и жизнь постепенно возвращается в «доковидный» режим. Короновирус никуда не делся, но сегодня цифры значительно меньше, чем в конце прошлого года. Сокращается количество ковидных коек: едва ли не в пять раз по сравнению с осенью. В марте разрешают массовые мероприятия.

На улучшение ситуации повлияла и массовая прививочная кампания. В конце прошлого года поступила первая партия вакцины. И опять первыми приняли эстафету врачи. Приоритетную группу постепенно расширяли. Объявляется массовая вакцинация. Число вакцинированных растет как на дрожжах.

За все время пандемии более 300 человек ушли из жизни от коронавируса. Ковид не щадил никого. С прискорбием сообщили СМИ о смерти депутата краевой думы Вячеслава Фургала.

В июне он попал в больницу с подозрением на коронавирус. Подтвердился. Выявилась двусторонняя пневмония. Около двух недель депутат был в коме. Вячеславу Фургалу было 67 лет. В сентябре город потрясла новая утрата: на 61 году жизни не стало вице-мэра Хабаровска Ирины Шапиро. Врачи десятой городской больницы до последнего момента делали все возможное, но болезнь оказалась сильнее.

Год пандемии преодолели, что дальше? На днях в СМИ появились прогнозы по коронавирусу. По мнению экспертов, к середине года в России будет выработан коллективный иммунитет к коронавирусу. Будем с нетерпением ждать.

Юлия Рудакова