Хабаровчане для увеличения мужской силы жуют черемшу

Еще чуть-чуть и, расталкивая прошлогоднюю ржавую листву, на свет божий покажется черемша

Хм, скажете вы, вот уж праздник так праздник. А вот праздник, да еще какой! Я даже не стала дожидаться, пока она подрастет, а нашла ее, еще совсем небольшую, специально для вас! Черемшу я употребляю с огромным удовольствием уже много лет.

А теперь о полезности этой травки. Черемша - настоящая витаминная бомба! Самая первая весенняя полезная травка. Растительный антибиотик. Листья черемши обладают сильнейшими бактерицидными свойствами. Достаточно две-три минуты пожевать, как вся вредная микрофлора полости рта будет уничтожена.

Препятствует накоплению избыточного холестерина в крови, стабилизирует работу кишечника, стимулирует сердечную деятельность. Быстро избавит от весенней усталости и сонливости. Не случайно одно из названий этого растения - «медвежий лук». Лично я, собирая черемшу в лесу, с заспанным медведем никогда не сталкивалась. А вот специалисты говорят, что медведь весной силы восстанавливает после зимней спячки именно черемшой!

Внимание! Специально для мужчин! (Не все же для женщин.) Черемша способствует увеличению мужской силы. Это не я придумала. Так утверждали еще древние греки. Думаю, им можно верить. Кого греки обманывали? Никого и никогда.

Кстати, в Германии, в городе Эбербахе, каждый год проводится фестиваль черемши. На выставке можно купить и попробовать различные блюда, домашние заготовки и даже кондитерские изделия из черемши. Во-о-от, плавно перешли к рецептам. Мой самый любимый: мелко нарезанную черемшу смешать с нарезанным вареным яйцом и свежим огурцом. Заправить сметаной. Можно просто добавлять черемшу в любые другие салаты. Вкусно и полезно. Можно тушить на сковородке под крышкой 5 минут на слабом огне. В конце добавить сметану.

Черемшу солят на зиму, маринуют. Добавляют в тесто при выпечке хлебов, используют как начинку для пирожков. Всевозможных рецептов огромное количество. Но! Как и у всего на белом свете есть обратная сторона, так и в случае с этим растением есть противопоказания к применению.

Не стоит совсем употреблять черемшу людям, имеющим большие проблемы с желудком и сердцем. Да и для всех дневная норма - не более 15-20 средних листьев или стебельков. Обратите внимание: просыпаются весной не только растения, но и клещи. Черемшу можно спутать с ландышем, а ландыш - ядовитое растение.

Отличить черемшу вы сможете по резкому чесночному аромату. Сорванный стебелек, потертый в руках, в отличие от ландыша, даст о себе знать запахом. Конечно, во время цветения ландыша и черемши вы их уже не спутаете.

Увы! Цветущая черемша не имеет нужной силы. Хотя она хороша как медонос. «Луковый мед», собранный с цветущей черемши, уникален по вкусу и полезен. Да, чуть было не забыла сказать, что для поедания черемши выбирайте время, свободное от деловых встреч и романтических свиданий. Не всем нравится слишком активный аромат этого замечательного растения.

Ирина Оркина