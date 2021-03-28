В Хабаровском крае «автопоезд здоровья» собрал огромные очереди

Три недели работы губернаторского автопоезда здоровья: достоинства и проблемы

После триумфального старта губернаторский автопоезд отправился в район имени Лазо. С 17 по 18 марта включительно врачи принимали пациентов из трех населенных пунктов - Черняево, Киинское, Невельское.

К 9 утра стояли два автомобиля - кабинет стоматологии на базе автобуса ПАЗ и универсальный модуль на базе КАМАЗа. А где еще один КАМАЗ, оснащенный маммографом? Районные аборигены поведали, что «агрегат поломался».

Но как?! Новенький КАМАЗ угробить менее чем за месяц – талантливый народ! Местные спецы успокоили: «Да что этому «танку» будет! Просто пропала связь между аппаратом и компьютером. Вот уже третий день пытаются понять почему».

Из губернаторского автопоезда выпало как минимум четверть услуг. Мне так думается, в данном случае необходимо СРОЧНО восстановить работоспособность агрегата. Потом уточнить: кто и как готовил оборудование к дальней дороге. Чтобы в дальнейшем оказывалось 100% услуг, а не на 3/4.

Автопоезд здоровья – это очень сложный «организм», где, по словам Натальи Болоняевой, главврача центра «Вивея», работают 9 врачей. «Особенно удачно, если в населенном пункте хорошая амбулатория или ФАП. Сразу в работу: провели диагностику, выписали рецепт жителю. А лекарств там нет. Получается, мы приехали, рекомендации дали, а когда жители выберутся в аптеку? Есть моменты, которые надо продумывать. Есть места, где ФАП есть и специалист, возможность продажи лекарств. Порой так случается - ФАП есть, работников нет», - рассказывает главврач центра «Вивея».

Я скажу более: много мест в крае, где нет ни ФАПа, ни фельдшера. Так что передвижной аптечный пункт в составе автопоезда необходим.

«Сейчас порой такие отличные амбулатории построены! Работников не хватает. Людей там живет немного, но они все равно нуждаются в медицинской помощи. У нас огромная территория, размер которой понимаешь, когда сам садишься и едешь. Это такие расстояния, да и дороги там непростые. Наши сотрудники так и говорят: «на санках катаемся». Хотя речь идет о поездках на автомобилях», - делится опытом Наталья Болоняева.

И печаль отступит

К сожалению, проникнуть во все автомобили не удалось. Только в стоматологию. Флюорография на колесах стояла на территории дома-интерната села Черняево. Как мне объяснили, пока не обслужат всех проживающих, за территорию не выедет.

Маломобильные граждане с помощью трех (!) сотрудников дома-интерната с трудом поднимались по крутой лестнице. В будущем стоит подумать о доступности медицинских услуг и для такой группы граждан.

Также не удалось проникнуть в интегрированный отсек «три в одном» - «электрокардиограмма – лаборатория – гинеколог». Собравшиеся вокруг автомобиля дамочки с удивлением смотрели, как я поднимался по ступенькам. Высунувшийся из двери медицинский работник шуганул: «Не до вас, будет перерыв, тогда и поговорим».

С такой нагрузкой на медиков перерыва пришлось бы ждать долго! Как и разговора с врачом в чернявском ФАП. Там уже к 9 утра в коридоре только боком можно было пройти – столько народу! На сакраментальное: «Да мне только спросить!» узнал много нового и интересного из своей жизни. Что вы хотели: врач ФАП в Черняевском сельском поселении (немногим менее полутора тысяч населения) принимает два дня – понедельник, четверг. И то до обеда, после обеда – фельдшер. По всем остальным дням с 9 до 12 часов только фельдшер.

И тоска пройдет

Врач общей практики – это кладезь, считает Наталья Болоняева. «Такой специалист может лечить 90% заболеваний, - говорит она. - Проблему решит наличие в поселении такого специалиста в паре с медицинской сестрой. И нагрузка на них в пределах тысячи человек, с учетом выездов. Такой врач хорошо знает своих жителей. Любое заболевание легко лечится, если вовремя и правильно».

То же самое можно отнести и к такому виду помощи, как стоматология. Прибытие хорошо оборудованного кабинета прямо в село – панацея. «У меня в день за все время работы губернаторского поезда здоровья получалось принять от 12 до 18 пациентов. В основном это взрослые. Дети-подростки тоже бывают», - рассказывает универсальный врач-стоматолог.

Для врача, работающего в одиночку, это приличная нагрузка. Для людей, которые были без помощи, – мизер. И тут необходимо пересмотреть принцип работы автопоезда. Не два (максимум три) дня в населенном пункте. А дней пять, а лучше всего неделю, чтобы оказать помощь всем желающим.

Нынешний автопоезд имеет ряд недостатков. Например, один врач, на которого падают все проблемы, начиная от бумаг и заканчивая удалением зубов. Нужен помощник, точнее, медицинская сестра. Убрать второе кресло, вместо него поставить современный рентгеновский аппарат, благо они весьма малы. Тем более что при лечении зубов (протезирование и так далее) по современным медицинским протоколам, безусловно, требуется дентальный рентгеновский аппарат.

Где ты, белая карета?

Смотрим контракт на закупку от 8 мая 2020 года: там есть вышеуказанный аппарат. Непорядок, надо вернуть! И еще, что за средневековье? Чтобы удалить или лечить зубы, врач нависает над пациентом! Зайти с другой стороны, даже очень хрупкой женщине, невозможно – расстояние не позволяет. Этакие безобразия тоже надо исправлять, дабы в последующих поездах здоровья (а их обещают запустить еще парочку) не пришлось «бегать по граблям».

Кстати, как специалист, доктор Болоняева имеет весьма аргументированное мнение по поводу губернаторской программы: «Автопоезда сейчас нужны! Но, на мой взгляд, методику медпомощи на селе немного надо поправить. Узкий специалист нужен как консультант для врача общей практики, не для самого пациента. Алгоритм простой: семейный врач посмотрел, узкий специалист дает задачи и консультации по профилю. Надо лечить основное заболевание. Надо строить современные, хорошо оснащенные амбулатории, где работает врач по семейной практике».

Андрей Дунаевский

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