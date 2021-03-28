X-files: Мертвый друг пришел во сне…

У моего отчима в юности был близкий друг. Так как юность проходила в не очень благополучном районе города, да еще и во время увядающего совка, то сопровождалась она различными криминальными делами. Подростковая банда, в которую входил мой будущий отчим с его приятелем, занималась воровством всего и вся.

Рядом с районом проходила железная дорога, поэтому большинство темных дел было связано именно с ней. Воровали уголь, металл, топливо и т.д. Однажды банда пошла на очередной «рейд». Мой отчим, однако, по какой-то причине не смог принять в нем участие. Спустя некоторое время шайка вернулась. Без добычи и без того самого близкого друга отчима.

Подростки сказали, что ночью их заметили охраняющие железную дорогу солдаты внутренних войск («ВВ-шники»), и они бросились врассыпную, чтобы их не поймали. На следующий день моему будущему отчиму приснился сон. Ему явился пропавший друг и попросил лечебную мазь, так как «у него болит поясница».

Отчим удивился, но ответил, что мазь у него имеется и он ее обязательно даст. Затем он проснулся. В этот день нашли труп его друга. Того переехал поезд в районе поясницы…

Больше друг во сне не являлся. Однако в его смерти, как позже рассказывал отчим, было много странностей. Например, костяшки пальцев оказались сбиты. Складывалось ощущение, что друг цеплялся за крышу вагона, а кто-то в это время бил его по пальцам. Тот от боли разжал пальцы и рухнул вниз. Ну а уж подложить тело под локомотив было делом техники.

Но кто мог это сделать, отчим не знал. Это могли быть как «ВВ-шники», так и собственные «соратники», таким образом сводившие некие счеты с этим человеком…

Маг и экстрасенс Ярослав Передушин