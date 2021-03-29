Аяно-Майский район – территория инвестиционной привлекательности

На встрече директора «Агентства привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края» Сергея Щегельского с главой Аяно-Майского района Алексеем Ивлиевым обсуждались инвестиционные особенности территории и были выработаны первые шаги по началу совместной работы.

Глава рассказал о крупных проектах, которые уже реализуются в районе. Это традиционная для местности добыча водных биоресурсов и полезных ископаемых. Вместе с тем, перспективные возможности территории позволяют значительно расширить и список привлекательных для инвестиций отраслевых ниш, и число предприятий, которые могли бы их освоить.

Аяно-Майский район – одна из самых отдаленных составляющих Хабаровского края от его центра. У такого географического положения с точки зрения инвестиционной перспективы есть две главные характеристики. С одной стороны, из-за особенностей логистики он мало освоен. С другой, это же и делает его привлекательным для инвестора, поскольку там, где нет конкуренции - больше возможностей.

По словам Алексея Ивлиева, в районе есть много перспективных направлений для инвестиций. В их числе: глубокая переработка рыбы; освоение месторождений полезных ископаемых; добыча пушнины; экотуризм. На участке Крестях ждет своего инвестора разработанное в прошлом месторождение циркония, готовое к добыче этого ценного металла.

Доставка грузов осуществляется круглогодично авиасообщением и в период навигации по морю. Экономию на дизтопливе могут обеспечить ветряные электростанции, получение комбинированной энергии с использованием солнечных батарей.

- Необходимо разработать системную программу по привлечению инвесторов в Аяно-Майский район. В первую очередь, по направлениям экологического туризма, организации единого цифрового поля, обеспечения инфраструктуры для жителей района и предприятий, которые уже размещены или планируют начать работу на территории, - отметил директор «Агентства привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края» Сергей Щегельский.

По итогам встречи было принято решение популяризировать территорию в инвестиционном пространстве, организовать презентацию района для потенциальных инвесторов, а также оказывать содействие как уже работающим на местности, так и планирующим начать работу предприятиям.