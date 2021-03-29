На онлайн-форуме «ProДФО-Забайкальский край» затронут вопросы развития городской среды

Представители власти, общественных организаций, бизнеса и СМИ, архитекторы и представители строительных организаций обсудят проблемы и успехи развития городской среды в регионах Дальнего Востока и коррективы, которые внесла пандемия в реализацию приоритетного проекта. Эта тема станет основной на онлайн-форуме «ProДФО-Забайкальский край», который пройдет 1 и 2 апреля в Чите. Участники дискуссий поговорят о трендах развития городской среды, а также поделятся опытом из своих регионов.

В онлайн-форуме «ProДФО — Забайкальский край» примут участие Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, главы дальневосточных регионов.

В рамках форума запланировано обсуждение реальных примеров общественного влияния и контроля городской среды в ДФО. В дискуссии примут участие урбанисты, представители ТОСов, центров развития городской среды и общественного контроля в сфере ЖКХ. Они расскажут, как смогли повлиять на решение власти и сделать свой город комфортнее для его жителей.

В рамках форума также пройдёт дискуссия о реализации реформы по сбору и утилизации отходов. Представители власти и бизнеса поговорят о ситуации с вывозом мусора в Дальнем Востоке и реализацией «мусорной реформы», обозначат задачи, которые предстоит решить в ближайшем будущем.

Ещё на одной площадке состоится дискуссия «Модернизация или оптимизация: будущее медицины регионов ДФО». Участники затронут темы реализации программы модернизации первичного звена медицины, решения кадровых проблем, влияние модернизации медицины на качество жизни населения, а также обсудят, как пандемия коронавируса повлияла на развитие сферы здравоохранения.

Также в рамках форума состоится обсуждение литературной Премии «Дальний Восток» имени Арсеньева. Она присуждается отечественным авторам за лучшие произведения на тему Дальнего Востока. Модераторами дискуссии выступят куратор премии Вячеслав Коновалов и поэт, руководитель издательского проекта «Русский Гулливер» Вадим Месяц.

Напомним, что первый в 2021 году онлайн-форум «ProДФО-Республика Саха (Якутия)» состоялся 16 марта. В нем приняли участие более 11 тысяч человек.

Присоединиться к форуму может любой желающий по ссылке: https://www.google.com/amp/s/primamedia.ru/news/amp/1078120/

https://www.youtube.com/watch?v=zQDy2cAR_Fw

Форум откроется в11:00 по времени в Забайкальском крае. Его организаторы - аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего