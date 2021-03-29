Количество заявлений от супругов-долгожителей на выплату превысило ожидания в Хабаровском крае

По данным комитета по делам ЗАГС и архивов правительства края, принято уже более 2600 пакетов документов.

Прием заявлений на вручение Памятного знака "За супружеское долголетие" и единовременную выплату к нему в размере 25 тысяч рублей продолжается. Финансовое поощрение введено по поручению врио губернатора Михаила Дегтярева. Оно полагается семейным парам, которые прожили в браке 50 и более лет, в том числе на территории Хабаровского края не менее 20 лет.

- По состоянию на 29 марта принято уже 2609 пакетов документов от супругов-долгожителей. На сегодняшний день на прием записано 2250 пар, а запись ведется уже июль месяц, – сообщили комитете по делам по делам ЗАГС и архивов правительства края.

В профильном ведомстве также подчеркнули, что ограничений по срокам приема документов нет. Будут рассмотрены все заявления. Средства предусмотрены в достаточном количестве, чтобы организовать выплаты для всех заявителей. Первые выплаты начнутся с 25 апреля.

Заявления также принимают через органы ЗАГС, которые находятся в районах и городских округах. Кроме того, документы можно подать в электронном виде на портале "Услуги27