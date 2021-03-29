Дороги к социально значимым объектам Хабаровского края отремонтируют по нацпроекту

В этом году в Хабаровском крае отремонтируют еще больше дорог, ведущих к социальнозначимым объектам. Работы будут проведены в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Планируется привести в порядок дорожное покрытие возле 33 больниц, школ и детсадов.

Так, в Комсомольской городской агломерации в рамках нацпроекта отремонтируют дороги к 14 образовательным и 2 медицинским учреждениям, а также к галерее современного искусства. Дорожные работы начнутся на улицах Ленинградской, Охотской, Сусанина, Краснофлотской, Советской, Культурной, Школьной, Мачтовой, Чернышевского, Дикопольцева, Аллее Труда и проспекте Октябрьском. Подъездные пути к школам № 4, 8, 24, 19, 23, 28, 30, 36, 50, 35, а также к губернаторскому авиастроительному колледжу, Комсомольскому-на-Амуре судомеханическому техникуму им. Героя Советского Союза В.В. Орехова, а также к детскому дому №35. В общей сложности работы проведут на 12 км автомобильных дорог.

В свою очередь, в Хабаровской городской агломерации отремонтируют подъездные пути к 17 социально-значимым учреждениям. Дорожники приведут в нормативное состояние дорогу у детского сада №41 на участке улицы Вологодской от Халтурина до Узловой. Аналогичные работы намечены в переулке Фабричном от переулка Дзержинского 7 до Блюхера 8а, где находится детсад №209. Заменят асфальт на дороге у средней школы «Успех» им. Маршала Советского Союза В.К. Блюхера, на улице Авроры около Военно-морского лицея им. адмирала флота Н.Д. Сергеева. Также дорожные работы будут выполнены у детских садов № 71, 15, 165, 29, правового лицея им. Сергея Николенко, школ № 2, 10, 80, 58, 9, лицея «Ступени», Хабаровского детского психоневрологического интерната и городской клинической больницы №10.

– В прошлом году национальный проект позволил провести ремонтные мероприятия на 21 участке дорог, ведущим к социально-значимым объектам в крае. В текущем году в планах дорожных объектов ещё больше. Благодаря реализации нацпроекта в крае удаётся значительно улучшить дорожную инфраструктуру вблизи объектов социальной направленности, – пояснили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.

Напомним, что национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» реализуется по поручению Президента России Владимира Путина. В планах на 2021 год на территории Хабаровского края приведение в нормативное состояние 105 км автомобильных дорог.



