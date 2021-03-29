Юные техники Хабаровского края выступили на фестивале «Робофест»

В Хабаровске завершился фестиваль «Робофест – Хабаровский край». Мероприятие проходило на базе центра цифрового образования «IT-куб» в очно-дистанционном формате. В соревнованиях приняли участие около 300 школьников от 5 до 17 лет из 12 муниципальных районов.

Соревновательная часть включала в себя несколько номинаций: «Hello, Robot!», «РобоКарусель», «РобоФермер», «АэроNET», «Робот в мешке», «РобоKreativ», «Мозговой штурм», фотоконкурс «Мой мир робототехники» и тематическую викторину. Для зрителей на «Робофесте» были представлены коллекции музея «Мир говорящих машин», действующие модели роботов, состоящие на вооружении в отрядах МЧС России, площадки по скоростному собиранию Кубика Рубика и многое другое.

- С каждым годом задания становятся более сложными, поэтому растёт уровень подготовки участников. Им важно не только собрать и запрограммировать модель по всем правилам, но и уложиться при прохождении испытания в строго отведённое время. На фестивале представлены достаточно непростые номинации, например, «АэроNET» - прохождение полосы препятствий управляемым квадрокоптером. Но даже с ними ребята успешно справляются, - рассказал главный судья соревнований, педагог дополнительного образования центра «IT-куб» Никита Павлов.

Отметим, что в этом году региональные соревнования не являлись отборочными на Всероссийский этап. Отбор на финал пройдёт в дистанционном формате и принять участие в нём сможет любой желающий школьник. Точные даты проведения и подробная информация о предстоящем всероссийском фестивале «Робофест» будут опубликованы на портале - www.russianrobofest.ru.

Организатором фестиваля является Региональный модельный центр дополнительного образования детей. Партнёрами проекта выступили «Эксон Нефтегаз Лимитед», ПАО «Ростелеком», ООО «Транснефть – Дальний Восток». Главная цель соревнований - отбор и поддержка талантливых детей и молодёжи, повышение престижа инженерных специальностей.



