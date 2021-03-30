Тему развития комфортной среды обсудят на на форуме "ProДФО-Забайкальский край"

1 апреля в Чите стартует онлайн-форум "ProДФО-Забайкальский край". Тема развития комфортной городской среды станет основной, однако эксперты поговорят о широком круге вопросов, включая экологичную утилизацию отходов, развитие системы здравоохранения и другие. Также в рамках форума состоится дискуссия, участники которой обсудят писательскую дальневосточную премию им. Арсеньева.

Напомним, премия присуждается отечественным авторам за лучшие произведения на тему Дальнего Востока. Модераторами дискуссии выступят куратор премии Вячеслав Коновалов и поэт, руководитель издательского проекта "Русский Гулливер" Вадим Месяц.

- Литературный процесс в России настоящее время сосредоточен в столицах - в Москве и Санкт-Петербурге. Регионы вниманием обделены, остаются на культурной периферии. Для поддержки тех, кто пишет о Дальнем Востоке, учреждена общероссийская литературная Премия «Дальний Восток» имени Арсеньева. Побудить художника творить в надежде на получение премии - посыл не совсем верный. А вот вытащить с помощью Премии на свет то, что уже создано, мотивировать тех, кто давно собирал материал про Дальний Восток, но никак не мог создать на эту тему полноценное произведение, вполне возможно. И мы это видим по результатам двух прошедших сезонов. Уверен, что и предстоящий, третий сезон, будет богат на открытия новых имен и произведений, - отметил Вадим Месяц.

Присоединиться к форуму может любой заинтересовавшийся по ссылке.

Организаторы серии уникальных открытых мероприятий "ProДФО" - Аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Некоммерческая организация "Фонд развития социальных инициатив".



