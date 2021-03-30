Молодежь Хабаровского края может принять участие в «Большой перемене»

Началась регистрация на участие во Всероссийском конкурсе «Большая перемена». В этом году в нем могут принять участие не только школьники, но и студенты техникумов и колледжей. Победителей ждут денежные призы на реализацию своих идей. Поощрение предусмотрено и для учителей, подготовивших победителей конкурса.

Накануне хабаровские школьники пообщались с финалистами прошлого сезона Большой перемены. В детском технопарке «Кванториум» более 150 ребят встретились со старшеклассниками Ксенией Колповской, Дарьей Давыдовой, Алёной Ворониной, Никитой Свириным, Всеволодом Веремеевым и Виктором Бартюком. На встрече победители рассказали, как готовились к конкурсу, какие впечатления остались от посещения детского лагеря «Артек», ответили на вопросы и поделились планами на будущее.

Встреча была приурочена к старту нового сезона «Большой перемены». Теперь наряду со старшеклассниками в нем смогут принять участие ученики 5-7 классов. Для них конкурс пройдет в игровом формате, а финал состоится в июле в «Артеке». Победителями станут 300 школьников, которые получат суперприз – путешествие на поезде «Большая перемена» от Москвы до Владивостока и обратно.

Впервые в конкурсе смогут участвовать студенты техникумов и колледжей. Как и ученики 8-10 классов, победители конкурса получат денежные призы, которые смогут направить на образование и саморазвитие. 300 учеников 10 классов и 150 студентов 3-4 курсов получат по миллиону рублей, 300 учеников 8-9 классов и 150 студентов 1-2 курсов получат по 200 тысяч рублей.

Педагоги, подготовившие победителей финала «Большой перемены» среди учеников 5-7 классов, получат по 100 тысяч рублей. Педагоги-наставники победителей-старшеклассников и студентов СПО получат по 150 тысяч рублей. 30 лучших образовательных организаций основного и дополнительного образования и 20 организаций среднего профессионального образования, подготовившие победителей, получат по два миллиона рублей на развитие образовательных возможностей и техническое оснащение.

Конкурс будет проходить по уже всем знакомым направлениям: наука и технологии («Создавай будущее!»), искусство и творчество («Твори!»), журналистика и новые медиа («Расскажи о главном!»), волонтерство («Делай добро!»), историческая память («Помни!»), здоровый образ жизни («Будь здоров!»), экология («Сохраняй природу!»), урбанистика («Меняй мир вокруг!»), путешествия и туризм («Познавай Россию!»). В новом сезоне к ним добавятся направления «Открывай новое!», посвященное развитию образовательных технологий, «Предпринимай!», посвященное молодежному предпринимательству, и специальное направление «Служи Отечеству!», партнером которого выступит движение «Юнармия».

Первые этапы конкурса пройдут дистанционно на платформе bolshayaperemena.online, участники смогут пройти тестирование на тип личности, вид интеллекта, предпочитаемый способ действия и эрудицию. Также в дистанционном формате пройдет решение кейсовых заданий. Очные полуфиналы конкурса для учеников старших классов пройдут во всех федеральных округах, а финал конкурса состоится в «Артеке» в ноябре 2021 года.



