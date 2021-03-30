Вопросы поддержки малого бизнеса обсудили в Верхнебуреинском районе





Вопросы поддержки малого бизнеса обсудили на заседании Совета по предпринимательству при главе Верхнебуреинского района. В районе работает программа краевого фонда поддержки малого предпринимательства по микрофинсированию. Для льготных категорий, например, жителей, развивающих социальное предпринимательство, в два раза снижена процентная ставка. Кроме того, на микрозаймы могут рассчитывать и самозанятые.

- Бизнес - сообщество района может рассчитывать на безвозмездную помощь в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства». Есть еще одно новшество - для северных и приравненных к ним территориям, действует поддержка Гарантийного фонда Хабаровского края, - отметил глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов.

В 2020 году впервые за время действия муниципальной программы субсидию в размере 1 млн. рублей получил представитель малого бизнеса, осуществляющий приоритетные виды деятельности, к которым относятся услуги по перевозке пассажиров. Полученные средства предприятие потратило на ремонт автобусов.

Так же в рамках Совета обсудили старт приема документов для признания субъекта малого и среднего предпринимательства социальным предприятием. Для этого предпринимательская деятельность должна быть направлена на достижение общественно полезных целей, способствующих решению социальных проблем граждан и общества. Данный статус даст возможность рассчитывать на краевую грантовую помощь в размере до 500 тыс. рублей.