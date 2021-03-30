Участники Народного совета при врио губернаторе Хабаровского края поделились идеями









Участники совета провели сразу несколько рабочих сессий по ключевым отраслям экономики региона. Перед ними стояла задача сформулировать жизнеспособные идеи в своих направлениях. Одна из групп была посвященная вопросам ЖКХ. На ней жители края и эксперты выдвинули свои инициативы по усовершенствованию действующих правил.

- На нашей группе мы сошлись во мнениях, что перечень работ, выполняемых за средства из краевого Фонда капремонта, можно расширить. Мы предлагаем расширить условия, при которых средства Фонда капремонта можно использовать для повышения энергоэффективности. А также добавить в список работ по капремонту оборудование домов системами оповещения и пожаротушения. Последний момент очень актуален для многоэтажек от 10 этажей и выше. Для этого просим внести изменения в действующие нормативные акты. По нашему мнению это повысит качество и безопасность проживания в жилье, - предложили члены рабочей группы "Жилье и городская среда, безопасные и качественные дороги".

- Проект под условным названием "Уют и комфорт в каждый дом" призван решить ТОПовую проблему – повысить качество услуг в ЖКХ. Это аксиома: каждый человек хочет жить в уютном и комфортном доме, с понятными и приемлемыми ценами за качественные услуги. В этом вопросе особое внимание должно быть уделено регулированию тарифов на услуги управляющих компаний, тарифам на тепло, по благоустройству дворовых и общественных территорий, совершенствованию нормативных актов в сфере благоустройства и жилищного строительства, - резюмировал врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Также участники этой сессии обратили внимание врио главы региона на проблемы обустройства ливневых канализаций, ремонта дворовых проездов и межквартальных дорог. Как отметили лидеры Народного совета, не так давно межквартальные дороги были добавлены в программы благоустройства и теперь на это выделяются средства, но сроки перечисления денег не определены. Поэтому часть средства поступают во второй половине года, когда остается мало времени на их освоение, для чего нужно зафиксировать сроки.

- Особый вопрос для края, одного из самых больших по площади регионов страны, это развитие транспорта и дорожного хозяйства. Хабаровский край сегодня один из лидеров по количеству автомобилей на душу населения. Поэтому будем строить дороги, развивать транспортную инфраструктуру. Нам не обойтись без современной системы общественного транспорта. Мы уже начали эту работу, и будем продолжать её вместе с вами, - подчеркнул Михаил Дегтярев.

В числе других новшеств также прозвучали обращения по отмене возрастных ограничений на Дальневосточную ипотеку, выделению краевых субсидий переработчикам мусора и привлечению делегатов Народного совета при приемке работ, выполненных по проекту обустройства комфортной городской среды.

Последняя тема вызвала бурные обсуждения, так как с 26 апреля начнется Всероссийское голосование по отбору территорий, которые будут отремонтированы в 2022 году. Поэтому региону предстоит принять активнейшее участие, чтобы все 90 площадок, которые предстоит отобрать жителям региона, смогли получить федеральное финансирование. Голосование продлится до 30 мая на единой платформе в интернете.

СПРАВОЧНО: По всем сессиям, проходившим на Народном совете, было сформировано около 200 инициатив, вошедших в окончательную резолюцию. Все они поступят в отработку органам исполнительной власти края.





Напомним, Народный совет был создан по инициативе врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева с целью выстраивания прямо коммуникации с жителями при решении стратегических задач, стоящих в повестке региона. В состав Народного совета вошло более 300 активных жителей края. В минувшие выходные прошла очередная сессия Народного совета, которая будет предварять гражданский форум Хабаровского края, намеченный на будущую осень.



