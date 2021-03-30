Новую электростанцию построят в Тугуро-Чумиканском районе

В конце февраля на дизельной электростанции села Удское Тугуро-Чумиканского района произошел пожар, уничтоживший основной дизель-генератор. Износ уцелевшей деревянной постройки ДЭС, в которой находится еще один генератор, достигает уже почти 100%. Поэтому по решению врио губернатора края Михаила Дегтярева в селе в следующем году будет установлена новая модульная электростанция. На это из регионального бюджета планируется выделить 20 млн рублей. Современный источник электроэнергии обеспечит село надежным энергоснабжением.

- После пожара ресурсоснабжающая организация АО "Хабаровские энергетические системы" оперативно восстановила кабельные линии и подключила в сеть оставшийся дизель-генератор ДГ-200 кВт. Электроснабжение потребителей и социальных объектов было восстановлено в тот же день. Но из-за нехватки мощности в пиковые часы нагрузок приходилось вводить веерные отключения по жилому частному сектору. Поэтому из краевого резерва по автозимнику в Удское доставили еще два дизель-генератора мощностью 120 и 200 кВт. Сейчас они обеспечивают нормальное электроснабжение в селе до момента установки стационарной электростанции, - сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства края.

Новая ДЭС в Удском будет модульной с двумя дизель-генераторами. Для персонала оборудуют отдельный операторский модуль. Саму электростанцию оснастят современной системой автоматической пожарно-охранной сигнализации.

- Село находится в труднодоступной местности, и зимник уже закрыт. Поэтому модули новой ДЭС доставят в период навигации до села Чумикан, а уже в феврале 2022 года по зимнику в село Удское, - уточнили в ведомстве.

Напомним, в этом году новую ДЭС построят и в селе Савинское Ульчского района, где также был пожар на электростанции. Там работы обойдутся в 15 млн рублей, которые тоже выделят и краевого бюджета. Станция обеспечит электричеством жителей сел Савинское и Монгол – более 360 человек.