Около 400 жительниц Хабаровского края проверили щитовидную железу в рамках акции

Акция "Ради здоровья. Проверь щитовидную железу" завершилась в Хабаровске. За три дня социальной кампании около четырех сотен жительниц региона смогли пройти обследования на УЗИ-аппаратах экспертного класса. Только у 32% от обратившихся женщин состояние щитовидной железы оказалась в пределах нормы.

Организаторами выступили министерство здравоохранения Хабаровского края, "Союз деловых женщин" и компания "Philips". Социальный проект был направлен на обследование жительниц для оценки состояния щитовидной железы через ультразвуковое исследование. Его цель - напомнить о важности ранней диагностики и профилактики нарушений жизненно важных функций организма, а также побудить жителей края более внимательно относиться к своему здоровью.

- Заболевание щитовидной железы, как правило, протекает бессимптомно, человек может чувствовать только слабость, нарушение, сна, аппетита. Признаки аутоиммунного тиреоидита щитовидной железы (АИТ) обнаружены у 18.9% обследованных. АИТ – заболевание хронической формы, при котором происходит постепенное разрушение клеток. Узловые образования щитовидной железы выявлены почти у половины посетительниц, а у трех человек заподозрен рак, им рекомендовано дообследование в профильном учреждении. Такие акции мы будем проводить на регулярной основе для всех жителей края, - прокомментировал Юрий Бойченко, министр здравоохранения Хабаровского края.

Диагностику состояния щитовидной железы проводили на 5 ультразвуковых аппаратах, три из которых ультрапортативные с возможностью телемедицинских консультаций в режиме реального времени.

-Мобильные ультразвуковые системы "Lumify" работают на базе мобильного приложения – с ними врач может провести качественное УЗИ, имея при себе лишь планшет или телефон и компактный УЗ-датчик. Таким образом, исследования доступны в любой точке – в машине скорой помощи, самолете санитарной авиации, на месте происшествия или на дому. Но при своей компактности, они выдают изображение высокого качества, - рассказала Наталья Кузнецова, руководитель по развитию бизнеса Philips Здравоохранение в Дальневосточном федеральном округе.

Главный внештатный эндокринолог ДФО и министерства Хабаровского края Ольга Ушакова сравнила щитовидную железу с первой скрипкой, которая отвечает за работу практически каждого органа. Здоровье щитовидной железы зависит от количества йода в организме. У многих жителей края наблюдается йододифицитное состояние. Поэтому важно не менее раза в год проходить диспансерное обследование всех органов и щитовидной железы.



