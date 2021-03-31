Проблемные вопросы в области медицины обсудили на Народном совете в Хабаровском крае

В повестке рабочей группы по здравоохранению и демографии значились острые вопросы по обучению кадров для медицинских организаций и выработали предложения по удержанию молодых специалистов в Хабаровском крае. Туда вошли и решение проблем высокоскоростного интернета в поселках, обеспечение жильем, равенство заработной платы сотрудников социальной сферы.

В числе ключевых проблем отрасли здравоохранения жители края и эксперты выделили кадровый вопрос. Регион испытывает дефицит врачей, особенно в отдаленных районах. Сегодня высокая потребность укомплектования участковой службы даже в Хабаровске и Комсомольске. Механизм привлечения кадров в отрасль здравоохранения и мотивация закрепления молодых специалистов на местах стали главными темами обсуждений.

- Сейчас в отрасли здравоохранения края работают 5315 врачей, из которых 496 занимают должности участковых терапевтов. Крупные положительные изменения в программе "Земский доктор" произошли в 2020 и 2021 годах: двукратное увеличение выплат, снятие возрастных ограничений и введение новых категорий персонала: акушерки, медицинские сестры ФАП. Безусловно, это благоприятно скажется на привлечении специалистов в отдаленные районы, но пока их не хватает. При этом в Хабаровске и Комсомольске не предусмотрена реализация программы "Земский доктор", но мы хотим поднять и этот вопрос, - предложили общественники.

Проект «кадровый потенциал – основа благосостояния всего края» представили на обсуждение главе региона. Оксана Кожемяко, как представитель общественности, выступила с предложением ввести выплаты, аналогичные федеральной программе земский доктор, земский фельдшер, тем выпускникам университета, которые придут работать в поликлиники города Хабаровска и Комсомольска.

- Безусловно, чтобы закрепить молодых специалистов в крае, необходимо помочь удовлетворить их базовые потребности, например – безопасное жилье с возможностью приватизации после 5-летней работы на благо жителей. Также предлагаем уровнять льготы в селах нашим медикам, вывести на уровень педагогов по оплате труда, - рассказала Оксана Кожемяко.

Члены рабочей группы «Здравоохранение и демография» также подняли вопрос о доступном интернете для медработников в отдаленных районах Хабаровского края. Необходимость заключается не только для комфортной жизни, но и для работы: через интернет осуществляются телеконсультации с коллегами из других районов или субъектов по выбору тактики и лечения пациентов.

Глава региона поддержал вопрос уравнивания социальной справедливости между педагогами и врачами. Сейчас сотрудникам муниципальных образовательных учреждений отдаленных районов компенсируют оплату на коммунальные расходы.

- Прошлый год убедил нас еще больше, насколько важны медицинские сотрудники. Радует, что будущие доктора волнуются за благосостояние и комфорт жителей. Это говорит о том, что люди хотят перемен и готовы участвовать в улучшении жизни. Все предложения мы изучим с министрами отрасли и подготовим решение, - заключил на встрече с общественниками Михаил Дегтярев.

СПРАВОЧНО: По всем сессиям, проходившим на Народном совете, было сформировано около 200 инициатив, вошедших в окончательную резолюцию. Все они поступят в отработку органам исполнительной власти края.



