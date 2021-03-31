Вакцинировать от коронавируса на дому планируют в Хабаровском крае

Сегодня в правительстве Хабаровского края состоялся очередной штаб по коронавирусу. Заседание провёл зампред краевого правительства по социальным вопросам Евгений Никонов. Основная часть вопросов была посвящена ваакцинации от COVID-19.

За минувшую неделю в регион дополнительно поступило 7100 доз вакцины «Спутник V». С начала вакцинации объём поставки превысил 60 тыс. доз. По данным федерального регистра, провакцинировано в регионе свыше 45 тыс. человек, при этом более 31 тыс. получили оба компонента вакцины.

- С учётом рекомендаций Минздрава России по лечению коронавирусной инфекции, решение по введению вакцины людям с онкологическими заболеваниями должен принимать врач-онколог. Поэтому в ближайшее время мы будем разворачивать пункт вакцинации на базе поликлиники «Краевого-центра онкологии». Те пациенты, которые могут и хотят пройти вакцинацию, этой возможностью должны быть обеспечены. Нам нужно продумать и форматы вакцинации на предприятиях, в организациях, от которых поступят заявки. Мы должны чётко понимать в каком помещении будут работать врачи, как будет организован весь этот процесс, - сказал Евгений Никонов.

В апреле в Хабаровском крае к работе приступят и выездные бригады вакцинации, которые будут делать прививки на дому для маломобильных категорий населения: инвалидов, стариков. Вопросы о такой форме вакцинации уже сейчас поступают как в поликлиники, так и в региональный минздрав.

- Мы уже проработали порядок формирования мобильных бригад вакцинации. У нас есть люди, у нас есть термоконтейнеры, у нас есть все условия, чтобы обеспечить вакцинацию тех групп людей, которые находятся дома и не имеют возможности самостоятельно явиться в пункт вакцинации. Будем работать в том числе с органами социальной защиты населения, чтобы понимать: кто из пожилых граждан, которых посещают социальные работники, планирует сделать прививку от Covid-19, - сказал министр здравоохранения Хабаровского края Юрий Бойченко.

Выездные формы вакцинации уже были отработаны в Хабаровском крае в социальных учреждениях стационарного типа, домах ветеранов. Благодаря этому в соцучреждениях края сейчас идёт постепенное снятие ограничительных мер.

Ситуация по коронавирусу в регионе продолжает оставаться напряжённой. За неделю в Хабаровском крае зарегистрировано 408 новых лабораторно-подтверждённых случаев Covid-19. Ежедневный прирост сохраняется на уровне 50-60 случаев. Как сообщила руководитель территориального управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяна Зайцева, ведомство на особом контроле держит граждан, прибывших из-за границы.

- Проводится дальнейшее наблюдение за прибывшими из-за границы. Они в трехдневный срок обязаны сдать анализ на Covid-19 и загрузить данные на портал «Госуслуги». За всё время мониторинга сформировано 221 уведомление на составление протоколов в отношении тех, кто вернулся из-за границы и не прошел необходимое обследование. Составлено 135 протоколов. судами наложено 34 штрафа на общую сумму 362 тысячи рублей, - рассказала Татьяна Зайцева.

В Хабаровском крае с момента начала пандемии диагноз Covid-19 был поставлен 50552 жителям. Сейчас лечение проходят 2082 человека, из них в условиях стационара 487, в том числе 8 пациентов в тяжёлом состоянии. За минувшие сутки зарегистрировано два летальных исхода. С момента начала пандемии от Covid-19 в Хабаровском крае скончались 344 человека.



