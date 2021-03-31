СТК «Хехцир» могут включить в нацпроект Ростуризма

В настоящее время Ростуризм ведет прием заявок от регионов для участия в национальном проекте "Туризм и индустрия гостеприимства". В его рамках предполагается набор мер государственной поддержки, направленных на развитие туристической отрасли в регионах страны. В списке мер: создание обеспечивающей инфраструктуры, налоговые льготы, системное продвижение, субсидирование процентной ставки на строительство, грантовая поддержка общественных и предпринимательских инициатив, повышение доступности внутреннего туризма и многое другое.

«Совместно с министерством культуры принято решение включить проект в государственную программу «Развитие внутреннего и въездного туризма Хабаровского края». Следующий шаг – встраивание СТК «Хехцир» в комплексный инвестиционный проект «Амур – дорога тысячелетий». Это сделано с целью привлечения федерального финансирования к строительству на территории края курорта международного уровня», - сообщил директор АНО «Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края» Сергей Щегельский.

Напомним, врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев на встрече с вице-премьером Дмитрием Чернышенко предложил включить инвестиционный проект "Амур - дорога тысячелетий" в нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства".

"Хабаровский край может войти туда со своим уникальным комплексным инвестиционным проектом "Амур - дорога тысячелетий", который включает три туристских кластера - "Амур-Хабаровск", "Большой Хехцир" и "Комсомольск-Солнечный", - отметил глава региона.

СТК «Хехцир» планирует занять площадь 360 га. АНО «Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края» завершило разработку алгоритма перевода земельных участков, на которых расположится спортивно-туристический комплекс, в категорию, разрешающую строительство рекреационных объектов.



