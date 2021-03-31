Серебряные волонтеры помогут на детских инклюзивных играх в Хабаровске

В Хабаровском каре продолжается подготовка к проведению первых международных детских инклюзивных творческих игр. В эти дни завершаются муниципальные отборочные этапы. В свою очередь прорабатывается вопрос подключения добровольцев. Во время игр может понадобиться помощь как гостям, так и участникам мероприятий. На выручку готовы прийти серебряные волонтеры.

Напомним, Первые международные детские инклюзивные творческие игры пройдут в Хабаровске в августе. Большое творческое соревнование пройдет по восьми видам искусства, в том числе изобразительному, танцевальному, музыкальному, театральному и цирковому. Планируется, что в столицу Хабаровского края на игры прибудут участники со всей России и иностранных государств.

- Министр социальной защиты населения края Александр Дорофеев предложил нам рассмотреть возможность помогать на инклюзивных творческих играх. Мы, конечно, согласились и ждем, когда можно будет начать проходить обучение. Потому как понимаем, что наш жизненный опыт и умение расставлять приоритеты придутся кстати. А в тандеме с молодежью, думаю, что мы отлично справимся, - отметила председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации "Союз пенсионеров России" по Хабаровскому краю Анаида Акопян.

Серебряные волонтеры в Хабаровском крае появились в 2018 году при Хабаровском отделении Союза пенсионеров России. Это группа людей пожилого возраста, самому старшему частнику 78 лет. Серебряные волонтеры - постоянные участники всех знаковых событий в крае. В том числе, они проявили свои организаторские способности в ходе "Гражданского форума", Чемпионата Дальнего Востока по спортивным танцам, конкурса компьютерной грамотности. А в 2020 году принимали участие в работе телефонной горячей линии, организованной в интересах ветеранов ВОВ, оказывали помощь в формировании поздравительных открыток от имени главы региона ветеранам ВОВ.

Кроме того, участники добровольческого движения помогают одиноким пожилым людям, в том числе продуктовыми наборами. Также серебряные волонтеры подключатся к приему заявлений от супругов проживших в браке 50 и более лет на вручение Памятного знака "За супружеское долголетие".



