В Хабаровском крае - катастрофа районного масштаба

В Николаевском районе случился инцидент, который поставил под угрозу жизнеобеспечение населенных пунктов, расположенных по левому берегу Амура.





То ли из-за климатических аномалий, а может, из-за пресловутого человеческого фактора оказались выведены из строя сразу две ледовые переправы, соединяющие Николаевск-на-Амуре и почти десяток крупных поселков с «большой землей».

По счастливому стечению обстоятельств, курсировать между берегами сегодня все-таки можно. В январе этого года местный предприниматель Руслан Артамонов за свой счет построил и ввел в эксплуатацию еще одну переправу. Мощная, грузоподъемностью до 60 тонн, она предназначалась для проезда многотонных грузовиков, обслуживающих крупные горноперерабатывающие предприятия района. Они как раз расположены на левом берегу. Именно эта дорога, изначально планировавшаяся как исключительно коммерческий проект, стала настоящей «дорогой жизни». Теперь это единственный путь для экипажей скорой помощи, пожарных, полицейских и прочих ведомственных автомобилей. По ней же передвигаются все машины категории «Б». Бесплатно. Такое решение принял владелец переправы.





Ледовое побоище

Еще осенью ничего не предвещало беды. Административные структуры в привычном ритме готовили Николаевский район к началу зимнего сезона. Краевое предприятие «Хабаровское управление автомобильных дорог», как и в предыдущие годы, объявило конкурс на строительство бесплатной для жителей переправы грузоподъемностью до шестнадцати тонн. Победу в нем одержала николаевская компания «Строй Комфорт». 5 октября был подписан контракт. Но уже 7 октября в Хабаровское управление автомобильных дорог пришло письмо от другой организации - ООО ПКФ «Крона», которая известила дорожников о своем намерении возвести платную ледовую переправу. Причем примерно в том же месте, где должна пролегать бесплатная. Как говорится в таких случаях: ничего личного, только бизнес.





Задержка у Амура

К строительству бесплатной переправы «Строй Комфорт» приступил еще осенью. Но вести работы непосредственно на льду долгое время не мог – мешало необычно позднее наступление холодов. А в конце ноября, прямо перед началом ледостава, и вовсе произошел резкий подъем воды. Это привело к «взрывам» льда и образованию грандиозных торосов по всей ширине реки. Устроители переправы времени зря не теряли: отсыпали площадки на обоих берегах, готовили подъездные дороги, уплотняли дорожное полотно, расставляли пункты для обслуживающего персонала, обогрева и КПП.

Во второй половине декабря Амур все-таки встал, на две с половиной недели позже обычного. И строители приступили к расчистке торосов. Но под торосами их ожидал весьма неприятный сюрприз.





Подводные течения

Таких теплых течений, как в этом году, у Николаевска-на-Амуре еще не было. Об этом в один голос говорят и представители районной администрации, и сотрудники ГИМС, и местные старожилы. Заместитель главы района Олег Коржов в числе причин называет повышенный температурный режим николаевской ТЭЦ, которая стремилась обогреть жителей холодной зимой, и выросший сброс воды от нового жилого квартала и плавательного бассейна. В нем, мол, из-за коронавируса чаще меняли воду. Как бы то ни было, и бесплатная переправа ООО «Строй Комфорт», и платная ООО ПКФ «Крона» по проекту проложены ниже точек городского водосброса. Как оказалось, в зоне досягаемости теплых стоков.

Оценив угрозу, ООО «Строй Комфорт» начало искать другие варианты прохождения трассы. Только отклонение от изначально запланированного маршрута могло помочь обойти опасные места на льду. В итоге открыть переправу компании удалось лишь после новогодних праздников – 12 января. «Крона» же, вероятно, заморачиваться с поиском нового пути не стала, открыв в конце года переправу грузоподъемностью до 5 тонн. 13 января «Крона» получила разрешение пропускать по льду технику весом до 20 тонн. Инцидент, повлекший за собой фактическую остановку обеих переправ, произошел на маршруте «Кроны» уже на следующий день – 14 января.









Дьявол в деталях

Немым укором человеческой беспечности стоит теперь посреди реки фура, вмерзшая по крышу в Амур. Укорять ей предстоит еще немного – с потеплением уйдет под воду окончательно.

Утром 14 января водитель грузовика, заполненного продуктами, выехал на ледовую переправу «Кроны» в сторону Николаевска-на-Амуре. Спустя всего несколько минут он уже выбирался через окно тонущего автомобиля. Слава Богу, выбрался. Лед не выдержал массы машины, несмотря на то, что ее вес вместе с грузом составлял 16 тонн. Во всяком случае, так утверждает водитель. Переправа, напомним, была рассчитана на 20 тонн груза, и делают ее обычно с запасом.

Лично для меня остается загадкой, как было выдано разрешение на эксплуатацию переправе, откровенно подмываемой теплыми течениями. Многочисленные проталины и промоины горожане встречали в непосредственной близости от нее за несколько дней до происшествия. Хотя руководитель инспекторского отделения Центра ГИМС Роман Сапун утверждает, что на вводимом маршруте были проведены все необходимые замеры и тесты, что отражено в официальных документах. При этом, комментируя ситуацию, как и заместитель главы района, ссылается на аномальные климатические и гидрологические факторы. Дьявол, говорят, кроется в деталях. И детали эти в данном случае в моем сознании не состыковываются. Получается, крепкий, проверенный всевозможными инспекциями лед стал хлипким всего за день?





Заштопали реку

Как свидетельствуют очевидцы, почти сразу после происшествия Амур у платной переправы стали «заштопывать». Видимо, чтобы снизить влияние теплых течений на ледяной покров трассы, установили эдакий подводный щит длиной метров в тридцать.

«Зато мы делаем ракеты и перекрыли Енисей», - поется в известной песне. Перекрыть стремительные амурские течения не удалось. Судя по всему, упорные и теплые стоки, упираясь в искусственные барьеры, растекались вширь, подмывая переправу теперь уже не только в месте крушения грузовика, но и дальше. Не исключено, что от возникающих дополнительных потоков досталось и соседней – бесплатной переправе. Не случайно строившее ее ООО «Строй Комфорт» решило сократить допустимую нагрузку с 16 до 10 тонн. Надо сказать, что и при таком ограничении желающих передвигаться по ней сегодня практически нет. Уж больно наглядно торчит изо льда грузовик на соседнем маршруте.









Молчат как рыба

Кстати, о грузовике. Сомневаюсь, что представители амурской фауны, обитающие в этих местах, рады такому соседству. Надо полагать, горюче-смазочные жидкости из емкостей машины постепенно перекочевывают в реку. Или уже перекочевали. Между тем структуры, ответственные за экологическую безопасность водных объектов, по поводу возможного ущерба пока безмолвствуют.