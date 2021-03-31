В Хабаровске недобросовестным застройщикам выдали «черную метку»

На прошедшем заседании рабочей группы по проблемам обманутых дольщиков врио губернатора весьма резко и нелицеприятно выразился по адресу некоторых хабаровских девелоперов. Они который год кормят своих клиентов обещаниями «лучшей доли».

Первым под раздачу попал небезызвестный в широких кругах много и долго строящий Алексей Коломеец. Вроде бы он и расписал, что и как планирует сдать в этот год, а что перенести на следующий. И перед лицом Михаила Дегтярева заверил собравшихся, что при имеющемся финансировании он постарается закончить до конца текущего года и с приемлемым качеством 7 из 9 домов. Последние два объекта сдаст ближе к лету 2022 года.

Такие сдвиги сроков не устроили врио губернатора. Но окончательно репутацию девелопера Коломейца добили очень злые, но справедливые слова его клиентов. Паршивый асфальт, проблемные крыши, неоплаченные услуги электриков, проблемы с отоплением – список претензий велик. Три года люди ждали, но терпение закончилось.

Михаил Дегтярев публично отчитал: «Алексей Борисович, это просто безобразие. Будем готовить обращение по всему перечню объектов, где бенефициаром является Алексей Коломеец, для передачи в прокуратуру. Других вариантов я не вижу. По всем недобросовестным застройщикам будем выходить на применение мер субсидиарной ответственности. В том числе и для членов семьи. Прокуратура учтет все ваши графики, финансы. Мы с вади договорились, переходим дальше».

Буквально по грани прошел владелец «Техносити» Виктор Мысляев. Именно за этим девелопером числится проблемный объект «Строительство 4-этажных жилых домов по улице Хорышева в Краснофлотском районе». Виктор Мысляев не только рассказал об имеющихся проблемах и бедах, но и заверил, что на недостроенном доме уже вовсю идут работы. Районная администрация поддерживает стремления предпринимателя достроить объект.

Но тут врио губернатора поинтересовался: не на автомобиле ли приехал девелопер. На что господин Мысляев отметил, что на данное совещание прибыл на троллейбусе. А на вопрос Михаила Дегтярева о наличии квартиры, дачи и иных объектов недвижимости ответил утвердительно. После этих слов у некоторых недобросовестных застройщиков, мне так думается, сжалось внутри. Нет, я верю господину Мысляеву. Но надо будет на днях по адресу смотаться. Благо места знакомые, сколько там хожено во время работы на заводе имени Кирова.

Вот только не надо думать, что врио губернатора «жаждет крови». «Пусть строит тот, кто умеет», - эти слова Михаил Дегтярев несколько раз повторил за время заседания. Есть возможность строить, есть финансирование, желаешь заработать честно и без обмана – добро пожаловать на рынок. Во время докладов девелоперов по проблемным объектам Михаил Дегтярев неоднократно спрашивал: «Мы можем чем-то помочь?».

Возникла проблема у ООО «Свой дом», строящего малоэтажки в Краснофлотском районе. ТСЖ «Кораблик», который базируется на улице Моряков-амурцев, заборами и шлагбаумами перегородил все пути и дороги. Кстати, местные этот анклав солидных особнячков называют «улицей Мало-Буржуйской».

С 2013 года люди вынуждены добираться до места жительства с изрядным крюком по плохо проложенной объездной трассе. А с 2018-го через ТСЖ «Кораблик» и не пройти. Михаил Дегтярев объявил, что к борьбе простых людей с этим ТСЖ подключился и мэр города Сергей Кравчук: «Надо выехать на место и посмотреть. Меня одного на все не хватит, у нас большой по территории край». Как я понимаю, это только начало.

Андрей Дунаевский