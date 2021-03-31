Как в Хабаровском крае расселяют жильцов аварийного фонда

Гость редакции - Светлана Николаевна Пискун, заместитель начальника управления жилищного фонда и приватизации жилья администрации города Хабаровска

- Полгода назад вы уже знакомили читателей нашей газеты с ситуацией в городе по аварийному жилью и его расселению. Какая картина сейчас?

- В Хабаровске сейчас 742 многоквартирных дома - неблагоустроенных, не отвечающих санитарным и техническим требованиям. Это 230 тысяч квадратных метров.

- Вы как оцениваете эту цифру: много или мало?

- Если считать в процентах от всего имеющегося жилья, то не много - не составит и одного процента. А если в людях, то много - там живет более пяти тысяч семей. Это огромная проблема! И сейчас все силы не только в Хабаровске, а и во всей России направлены на ее решение.

- В сравнении с прошлым годом что-то изменилось?

- Из названных 742 домов 87 вошли в адресную программу Хабаровского края, то есть те дома, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года. А в сравнении с прошлым годом в программу добавились еще три дома. Все они имеют общую площадь в 25900 квадратных метров. Это то, что обеспечено деньгами в 2,1 миллиарда рублей. В том числе: 1,6 миллиарда - федеральные деньги Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 455 миллионов - деньги из краевого бюджета и 60 миллионов - из городского.

- Сколько всего домов признаны аварийными?

- Сегодня признан пока 331 дом. Из них только 87 обеспечены деньгами на расселение. Работа по признанию домов аварийными ведется постоянно. Она активизировалась в связи с принятием программы по расселению аварийного жилья, когда город и другие муниципалитеты увидели, что на это дело федеральная власть дает хорошие деньги.

- Что было сделано за последнее время?

- Мы провели огромную информационную работу - благодаря вашей газете и другим СМИ. Сами ходили по жилмассивам, встречались с населением, все разъясняли. Было очень много вопросов и даже случались конфликтные ситуации, когда люди не хотели переселяться из одного района города в другой. На сайте администрации Хабаровска размещена вся информация о расселении из аварийного жилья: о способах, о сроках расселения и т.д.

Работа строилась так: в этом году выкупаем благоустроенное жилье на вторичном рынке, а в следующем году всех заселяем. Внешне видится просто, но реально это очень большой объем работы. Ведь покупка квартир происходит по правилам федерального закона о закупках - через торги.

- Канительная процедура и, наверно, немногие захотели таким образом продавать квартиры мэрии?

- Вначале такое было. Но мы работали с собственниками, приглашали их в мэрию, разъясняли. Разместили информацию на своем сайте: как продавцу квартиры пошагово зайти на электронную площадку. И народ с удовольствием стал продавать свое жилье через торги.

- Почему вдруг?

- Это надежно. Это минимальные затраты. Для продавца получается экономия на услугах риелтора примерно в 100-150 тысяч рублей. При этом мы благодарны риелторскому сообществу, что они помогали и людям, и нам.

За последние два года мы приобрели 146 квартир, что соответствует шести тысячам квадратных метров. Все они благоустроенные, по всем есть заключения санэпиднадзора. По тридцати квартирам уже заключены договоры социального найма, договоры мены, остальные в процессе.

- Много ли было конфликтных ситуаций?

- Немного. Была семья, которая не захотела переезжать с улицы Дончука, 9 в квартиру на улице Аэродромной. В семье было зарегистрировано 11 человек. Мы уже расселили весь аварийный дом, они одни остались там в зиму. Управляющая компания вынуждена была из-за них обслуживать весь дом, а мэрия год платила за коммунальные услуги в купленной квартире. Мы были вынуждены судиться - прошли шесть судов, и все в нашу пользу. В конце концов убедили хозяйку хотя бы посмотреть новое жилье. И все закончилось благополучным переездом.

- Довольны ли переездом переселенцы?

- Мы иногда заезжаем в гости к некоторым, чтобы убедиться. В одной семье хозяйка рассказывала, как после переезда ей нравилось, что течет вода из крана, что не нужны ни рукомойник, ни помойное ведро…

Хочу заметить, что по этой программе администрация Хабаровска приняла решение не просто о предоставлении равнозначного жилья, как положено по закону, а о предоставлении отдельных квартир тем, у кого были комнаты в аварийных домах. Ведь в старых домах очень маленькие квартиры либо с подселением. Люди подчас являются собственниками 12-14 квадратных метров. Купить такую равнозначную, но благоустроенную квартиру в городе невозможно - их просто нет. И мэрия решила не переселять их даже в благоустроенные коммуналки, а дать отдельные квартиры.

- За чей счет?

- Мэрия делала доплату за счет бюджета города, что составило свыше 40 миллионов рублей. Это сверх того, что запланировано по программе.

В январе этого года врио губернатора Михаил Дегтярев в Москве подписал соглашение об ускоренном исполнении адресной программы расселения аварийного жилья. Эта программа по всей стране была рассчитана на 2019-2025 годы. По соглашению наш край должен ее выполнить к 31 декабря 2022 года. И мы это сделаем.

- Наш край единственный в передовиках?

- Подобные соглашения подписаны с 13 регионами из 85.

- Зачем мы торопимся? В чем смысл досрочного исполнения программы?

- Те регионы, которые досрочно выполняют программу, имеют право получить финансирование на расселение следующего аварийного фонда, который признан таковым после 1 января 2017 года. В этом году мы еще 150 домов будем признавать аварийными. Учитывая, что это огромные деньги, которые региону взять негде, кроме Фонда содействия реформированию ЖКХ, то надо ценить такой подход. Как только Хабаровск получит названное соглашение, мы сразу начнем готовить людей к досрочному переезду.

- Но достаточно ли на вторичном рынке свободного жилья, которое может купить город? И по какой цене он покупает жилье для расселения?

- Будет не менее 80 тысяч рублей за квадратный метр, а было по 66. К сожалению, льготная 2-процентная ипотека привела к подорожанию жилья.

Но в прошлом году правительство Хабаровского края взяло обязательство о строительстве жилья для переселенцев из аварийного фонда. Из 25900 квадратных метров, о которых я говорила выше, край намерен построить 14000. Жилье будет в перспективном районе на улице Аэродромной, где будет и новая школа, и детский сад.

- Но это же будет не скоро?

- Да что вы говорите: 2022 год - год заселения этих домов! Кстати, край будет строить только дома. А город взял на себя обязательство построить коммунальные сети к этим домам, а это многомиллионные траты. И еще: после полного расселения аварийных домов город обязан за свой счет снести их, а это тоже деньги.

Я хочу подчеркнуть, что деньги даются под расселение аварийного жилищного фонда. И мы используем все методы и законные способы. Сейчас покупаем на вторичном рынке. Дальше, возможно, будем участвовать в договорах по долевому строительству, будем покупать квартиры у застройщиков. Потому что сегодня на вторичном рынке жилья недостаточно. Такого в Хабаровске еще не было, но мы готовимся и к такому варианту.

А люди должны понимать: если им предлагается жилье, к примеру, на улице Аэродромной, значит, мы решаем их жилищную проблему. Квартира будет предоставлена по договору социального найма безо всяких ограничений либо в собственность. А некоторые регионы ограничивают людей в распоряжении: например, квартиры предоставляют только в бессрочное пользование. Есть разные варианты.

- Возможен ли вариант вовлечения в программу застройщиков малоэтажных домов? К примеру, в прошлом году разморозили стройку, остановленную еще в 2017-м на ул. Вторая Портовая. Это для города пока единичная практика, замена застройщика. Одна процедура переоформления документации полгода заняла. Один из двух домов - у него степень готовности около 80% - планируется сдать осенью этого года. А новый застройщик - АО «Центр инновационных технологий», организация со стопроцентным капиталом городской администрации. Вот вам и новые квартиры для переселения…

- Они наравне со всеми могут участвовать в наших аукционах по продаже готового жилья, пожалуйста! Могут и сейчас участвовать на стадии заключения договоров долевого участия.

- Берут ли люди денежную компенсацию вместо квартир?

- Никто не берет! Причина понятна: денежная компенсация дается в размере рыночной стоимости аварийного жилья, а это копейки.

- Вот если бы компенсация была равна стоимости предоставляемой для переселения квартиры, то желающих нашлось бы немало? А у городской власти намного уменьшилась бы бумажная работа по торгам, по оформлению жилья…

- Необходимость такого подхода назрела давно. Были многократные обращения к законодателям на эту тему. Но они пока не торопятся. Некоторым такое будет невыгодно. Скажем, есть у человека 12 квадратов в аварийном доме, он и получит субсидию только за них. А сейчас ведь город дает ему жилье не в 12 квадратов, а полноценную однокомнатную квартиру. С другой стороны, можно было бы запустить механизм привлечения денежных средств граждан для улучшения жилищных условий, взять ипотеку, использовать материнский капитал и т.д.

В заключение хочу сказать, что расселение аварийного жилья - это процесс уже необратимый. В 21 веке нужно обеспечить базовые потребности людей в жилье, чем администрация города и занимается.

Раиса Целобанова

В беседе принимала участие Ирина Северцева

Для справки

На сайте администрации Хабаровска (27khv.ru - полезные ссылки) размещена подробная информация о расселении из аварийного жилья.