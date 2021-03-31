Хабаровск возвращается в привычный бизнес-ритм

Говорить о том, что в городе пережили пандемию COVID-19, конечно же, преждевременно – да, число заболевших снижается, но даже по сравнению с мартом прошлого года оно велико. Тем не менее общая обстановка, опять же в сравнении, не выглядит напряженной. Можно ходить в музеи, кино, на концерты, встречаться с друзьями в кафе, гулять по торговым центрам. Оставшиеся ограничения вроде масочного режима кажутся такими незначительными, что многие готовы забыть и о них. Расслабляться и праздновать победу, безусловно, рано, но всегда есть время добавить весенних положительных эмоций.

Если год назад обыватели искали их в смешных сообщениях и веселых советах как не погубить психику во время вынужденной изоляции, то предприниматели хватались за голову – где во время вынужденного простоя взять средства на текущие расходы? Посмотрим, что изменилось за год. Одним из первых расстроился общепит.

«Судя по тому, как развиваются события, боюсь, что не все предприятия выйдут из этого кризиса, - заявлял на заседании Совета по предпринимательству при мэре и Ассоциации рестораторов города его председатель Андрей Веретенников. - Именно поэтому нам сейчас необходимы меры дополнительной поддержки. Это касается и арендной платы, и налоговых льгот».

Понимая эту непростую ситуацию, мэр города Сергей Кравчук поручил АО «ЦИТ» на 20% снизить ставку арендных платежей для предпринимателей.

Парадокс, но именно в 2020-м, кризисном году в Хабаровске открылось рекордное по сравнению с несколькими последними сезонами количество пунктов общественного питания. Статистику, которую подвели сотрудники городского управления торговли, питания и бытового обслуживания, сообщило ИА «Хабаровский край сегодня».

В настоящее время в городе функционируют 826 предприятий общественного питания на 44,8 тысячи посадочных мест. Из них общедоступная сеть, включающая кафе, рестораны, общественные столовые, включает 658 предприятий на 31,7 тысячи мест, а социальная сеть, к которой относятся пункты питания в вузах, школах и других бюджетных учреждениях, - 168 на 13,1 тысячи мест. Да, устояли не все. Но в целом прирост предприятий составил 28%.

Льгота по аренде выросла к концу года до 50% и распространялась не только на кафе, столовые и рестораны, но и на другие находящиеся в «зоне риска» заведения. Возьмем те же кинотеатры. Как вы помните, сначала они полностью закрылись на несколько месяцев, потом были ограничения в рассадке – треть зала, половина. Только сейчас все вернулось на свои места.

- И что важно: ни один сотрудник, во всяком случае в кинотеатрах, принадлежащих Центру инновационных технологий – «Дружба», «Форум», «Атмосфера», «Хабаровск», не был уволен. Оказываемые меры поддержки помогли сохранить рабочие места, - комментирует ситуацию директор АО «Центр инновационных технологий» Сергей Гришин.

Снижение ставки по арендным платежам – мера не единственная. Как рассказывала в свое время заместитель начальника управления экономического развития Елена Гаврина, для всех арендаторов муниципального имущества, в том числе и для арендаторов ЦИТа, включенных в Единый реестр СМСП, предоставили отсрочку платежа, а для представителей 12 отраслей, наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции, арендную плату за муниципальное имущество и землю и вовсе отменили.

Владельцы рекламных конструкций смогли воспользоваться отсрочкой платежей за их размещение. В весенне-летний период прошлого года не взималась плата за размещение нестационарных объектов в сфере туризма. В результате муниципальных мер поддержки в распоряжении бизнеса Хабаровска осталось почти полмиллиарда рублей, которые предприниматели могли направить на собственные нужды. И они такую помощь высоко оценили.

Вместе с представителями бизнес-сообщества краевого центра городские власти искали способы выхода из различных кризисных ситуаций, оперативно находили оптимальные решения и внедряли их буквально «с колес», подкрепляя разработкой необходимых документов в кратчайшие сроки. Результатом такого креативного взаимодействия стала выработка более полутора десятков инструментов, направленных на сохранение хабаровского бизнеса.

В 2021 году муниципалитетом предусмотрены локальные меры поддержки бизнеса: освобождение от платы за размещение нестационарных объектов в сфере туризма; продление упрощенного порядка предоставления веранд для размещения летних пунктов общественного питания. Наблюдательным советом АО «ЦИТ» принято решение не начислять пени по арендным платежам по действующим договорам аренды с предпринимателями отраслей экономики, наиболее пострадавших от пандемии.

- Много ли предпринимателей, задолжавших за аренду, появилось за этот кризисный период? - спрашиваю директора Центра инновационных технологий Сергея Гришина.

- За период пандемии задолженность со стороны арендаторов составила порядка 20 млн рублей. Но хочу подчеркнуть, что это – лишь часть общей задолженности, которая копилась не один год. Как раз таки за период пандемии задолженность со стороны арендаторов минимальная.

- Еще один парадокс?

- Это во многом связано с тем, что с нашей стороны оказывалась поддержка предпринимателям, которая оставила многих «на плаву».

- И что вы планируете делать с задолженностью? Известна, например, ситуация с КГУП «Фармация», чья сеть аптек находилась на грани закрытия по причине нерентабельности: долг по аренде только в краевом центре превышал миллион рублей. При этом компания выпускает уникальные лекарственные препараты по индивидуальным рецептам. Было подписано соглашение о реструктуризации долга и составлен график его гашения, удобный предприятию. А другие?

- Ситуации разные, перед тем как подавать иски, каждый случай рассматриваем комиссионно. Кто-то в добровольном порядке постепенно, без особых потрясений для договорных отношений обеих сторон гасит задолженность. Например, сейчас мы работаем с Союзом художников России, который является нашим арендатором. У них в связи с пандемией, с закрытыми границами тоже возникли сложности с оплатой аренды. Мы предложили им временно платить в натуральном виде – работами художников, которые мы планируем размещать в социальных учреждениях города. Так и помощь арендаторам, и развитие культурного потенциала наших горожан. Конечно, встречается среди задолжников и откровенное хамство. В таком случае готовятся иски и работа ведется уже в правовой плоскости. Иногда бывает, что доходим до процедуры банкротства и ликвидации организации.

- Сурово.

- Надо понимать, что сдача собственного недвижимого имущества в арендное пользование индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам - основа нашей коммерческой деятельности. А деятельность эта направлена на развитие города, сохранение городского имущества, приносящего доход, реализацию городских инвестиционных и социальных программ, в том числе и восстановление объектов недвижимого имущества. Мы вкладываем деньги в те проекты, которые имеют длительную окупаемость и высокий положительный эффект как для населения, так и для бизнеса. Скажем, создаем плацдарм для развития бизнеса, а это и рабочие места, и налоги в казну нашего города, и повышение комфорта жителей.

- Положительная динамика в этом году уже заметна?

- Да, по доходной части мы уже отмечаем положительную динамику, выходим на показатели первого квартала аналогичного периода 2019 года. Все структурные подразделения работают усиленно в этом направлении.

С начала года заключено 38 новых договоров аренды. Всего же их около 570. Продолжаем работу по заключению прямых договоров с ресурсоснабжающими организациями, это касается свободных помещений – 110 договоров уже заключено, еще на 27 поданы заявки. Процесс, конечно, не быстрый, но в дальнейшем наличие таких договоров позволит арендаторам сократить сроки заключения договоров с Центром, убережет их от лишних хлопот.

В прошлом году провели стопроцентную инвентаризацию наших объектов. Исходя из результатов проверки, скорректировали график ремонтных работ, запланировали привести в порядок 9 помещений. В целом же отмечаем подъем интереса со стороны бизнеса.

- И это вполне объяснимо.

Ирина Северцева