Про важность поддержки малого и среднего бизнеса говорили на Народном совете в Хабаровском крае

Как отметили в своих выступлениях участники площадки Народного совета «Международная кооперация и экспорт, малое и среднее предпринимательство, поддержка предпринимательской инициативы, производительность труда и поддержка занятости", для развития Хабаровского края одинаково важны привлечение крупного бизнеса, готового вложить в свои проекты миллиарды рублей инвестиций и поддержка малого и среднего бизнеса (МСБ). За счет налоговых поступлений от крупного бизнеса будет пополняться бюджет развития региона, в то время как предприятия МСБ уже сейчас обеспечивают работой десятки тысяч человек в крае.

При этом условия ведения бизнеса, по мнению предпринимателей, далеки от идеальных. К объективным факторам, негативно сказывающимся на результатах деятельности МСБ, предприниматели отнесли низкий уровень доходов населения, сложный деловой климат, недостаточную доступность кредитных ресурсов, невысокую квалификацию персонала. Также до сих пор не решены проблемы административного давления на бизнес.

- Очень хотелось бы, чтобы Народный совет не превращался в очередную жалобную книгу - Народный совет может стать органом стратегического планирования, в рамках которого будут последовательно решаться системные проблемы малого и среднего бизнеса, - сказал председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов Максим Бергеля.

Сейчас в крае идет процесс перезагрузки отношений власти и бизнеса, в свою очередь отметили представители правительства края. Уже есть первый позитивный опыт начавшейся совместной работы. Так, к разработке законопроектов, вносящих изменения в список преференций и льгот в патентной и упрощенной системах налогообложения, были привлечены представители предпринимательских объединений. Так же совместно предполагается готовить и широко обсуждать стратегию развития малого и среднего бизнеса (МСБ): цели, задачи, основные направления, меры господдержки и социально-экономические эффекты.

- Цели и задачи должны коррелироваться с ожидаемыми результатами. К примеру, если мы говорим о новых мерах поддержки или льготах в рамках УСН или преференциального режима, мы должны хорошо понимать, что они дадут экономике края, - отметил в ходе обсуждения заместитель председателя правительства края – министр экономического развития Виктор Калашников.

Участники площадки подчеркнули, что выстраивание диалога – процесс непростой и новый и для властей края и для предпринимателей. Сейчас и бизнес учится нести ответственность за принятые совместно решения.

- Малый и средний бизнес – это одна из наиболее перспективных точек роста, опора краевой экономики. Правительство много делает, чтобы малый и средний бизнес мог пережить пандемию, и я как председатель правительства края даю обещание, что сделает еще больше. Сейчас наша задача – снижать административное давление со стороны правоохранительных органов, шире предоставлять возможности по использованию государственного имущества под инвестпроекты: и помещения, и земельные участки, - подчеркнул в своем выступлении Михаил Дегтярев.

Следующее тематическое направление сессии было также посвящено теме перезагрузки, но уже инвестиционной деятельности. В частности, предприниматели подняли вопрос о проекте развития Большого Уссурийского острова. Вторую жизнь проект получил недавно, после того как инициативу Михаила Дегтярева реализовать проект одобрил президент России Владимир Путин.

Проект, по мнению члена Народного совета, председателя АО "ДКГ Аврора" Дмитрия Ноженко, отвечает трем стратегическим целям развития региона: позволяет выйти на рынок АТЭС, где сейчас активнее представлено Приморье, заявив о себе как о новом трансграничном центре экономического сотрудничества, распаковывает транспортно-логистический и туристский потенциал края.

- Остров Большой Уссурийский – это наше "окно в Азию". Каждая заявленная на площадке позиция - международная кооперация, экспорт, малое и среднее предпринимательство, поддержка предпринимательской инициативы и поддержка занятости - замыкается на него. Включайте нас, экспертное сообщество, в эту работу, и мы по всем направлениям поддержим идею развития Большого Уссурийского, с 2013 года находящуюся в анабиозе, - сказал Дмитрий Ноженко.

- Мы этот проект обязательно будем продвигать – нам нужен грузопассажирский переход, свои ворота в Китай нужны. Тем более с этим проектом связана реализация и других инвестиционных идей: продолжение проекта "Обход Хабаровска", строительство дороги на самом острове. Сейчас, как вы знаете, идет переговорный процесс с китайской стороной, который ведёт уже не правительство края, а правительство Российской Федерации. Мы полностью обосновали проект, и вопрос сдвинулся, - рассказал Михаил Дегтярев.



