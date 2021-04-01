Новая модульная электростанция заработала в Ульчском районе

Блочномодульные энергетические установки запустили на ДЭС Савинского сельского поселения В Ульчском районе. Введение в эксплуатацию нового оборудования позволит решить проблему энергоснабжения двух сел: Савинское и Монгол.

Напомним, что в ночь с 30 на 31 декабря 2020 года произошел пожар на электростанции в селе Савинское, в результате чего остались без света более 400 человек. Правительством Хабаровского края оперативно был выделен временный резервный дизель-генератор.

- По поручению Михаила Дегтярева на приобретение, поставку и монтаж модульной электростанции были выделены финансовые средства в размере 15 млн рублей. Новое оборудование позволит повысить качество и надежность электроснабжения для потребителей, - отметил глава Ульчского муниципального района Федор Иващук.

Отметим, что в следующем году новая модульная электростанция будет установлена в селе Удское Тугуро-Чумиканского района. На это из регионального бюджета планируется выделить около 20 млн. рублей.



