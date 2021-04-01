Завершился очный отбор предприятий Хабаровского края на участие в нацпроекте

Очный отбор предприятий региона на получение адресной поддержки Федерального центра компетенций (ФЦК) завершился в Хабаровском крае. Эксперты ФЦК посетили пять компаний региона, заинтересованных в получении мер господдержки в рамках национального проекта "Производительность труда": ПАО "АСЗ", ООО "АМУРСТАЛЬ", АО "Хабаровский речной торговый порт", АО "ХСЗ" и АО "Дальневосточный завод энергетического машиностроения". Итоги отбора станут известны в ближайшее время. Работа по совершенствованию производственной системы на предприятиях будет проводиться в две "волны", первая из которых начнется в конце июня.

Как отметили эксперты ФЦК Максим Левченко и Сергей Кайгородов, предприятия отчетливо понимают необходимость перемен, для чего уже на многих внедряются инструменты бережливого производства. Участие в национальном проекте с поддержкой специалистов позволит быстрее и с минимальными ошибками внедрить и развивать свою собственную систему, направленную на непрерывные улучшения и рост производительности труда за счет устранения всех видов потерь.

Руководитель региональных проектов по направлению проектов "Производительность труда" – заместитель министра экономического развития края Дмитрий Пугачев подчеркнул высокую заинтересованность руководства и собственников предприятий в скорейшем начале реализации проекта. Объясняется это, по его мнению, наличием только положительной информации от участников из других регионов страны, а также исчерпывающими профессиональными консультациями коллег из ФЦК о нюансах нацпроекта и его ожидаемых результатах.

Напомним, воспользоваться мерами господдержки могут средние и крупные предприятия базовых несырьевых отраслей экономики (обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля) с выручкой от 400 млн рублей с долей иностранного участия в уставном капитале не более 25 %. Оставить заявку и подключиться к нацпроекту можно на IT-платформе "Производительность.рф".



