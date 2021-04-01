В домах престарелых в Хабаровском крае закончился режим самоизоляции

Интернаты и дома престарелых в крае заработали в прежнем режиме. Теперь жильцы стационаров могут видеться с родными. При этом продолжают действовать дополнительные санитарные меры безопасности. В том числе тестирование работников и получателей соцуслуг на выявление антител методом ИФА.

Напомним, карантин во всех 16 стационарах, подведомственных министерству социальной защиты населения края, действовал с 24 апреля прошлого года. Почти год – до 11 марта 2021 г. - персонал домов престарых и интернатов работал вахтами по 14 дней. Сменный режим работы длился 24 смены, было задействовано около 580 работников стационарных учреждений. В изоляции находилось более 3000 получателей социальных услуг.

На сегодняшний день все стационары выведены из режима полной изоляции. Жильцы прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. С учетом медицинских противопоказаний привиты 2242 человека – это почти 100% подлежащих вакцинации. Вместе с тем сохраняются необходимые санитарные меры безопасности. В том числе дезинфекция помещений, термометрия как персонала, так и получателей услуг. Также организовано тестирование на выявление антител. Для организации посещения жильцов интернатов и домов престарых их родными, близкими, друзьями выделены отдельные комнаты.

- С 1 апреля мы открыли абсолютно все учреждения, подведомственные министерству социальной защиты населения края. Наши стационары сегодня вышли из 11-месячной изоляции. Персонал приступил к работе в обычном режиме. Для самих клиентов ряд ограничений сохраняется. Это связано в первую очередь с тем, что у нас проживают в основном пожилые люди. Пока им ограничен выход в город, но разрешены встречи с родными и близкими, - сообщил министр социальной защиты населения края Александр Дорофеев.

Он также добавил, что в обычном режиме заработали и центры социальной поддержки. Посетителей принимают без предварительной записи. Однако для удобства жителей края действует электронная площадка "Услуги27". На этом портале оформить меры соцподдержки можно не выходя из дома. Также документы принимают в многофункциональных центрах.



