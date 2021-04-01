Хабаровский край стал участником федеральной программы поддержки работодателей

Программа, реализуемой Министерством труда и социальной защиты РФ по восстановлению численности занятого населения до допандемических значений. Ее участниками могут стать предприятия и организации любых форм собственности, включая краевые и муниципальные учреждения, а также индивидуальные предприниматели.

Программа направлена на стимулирование к трудоустройству безработных граждан. На это работодателям будет выделяться финансовая помощь на частичную компенсацию затрат по выплате зарплаты работникам из числа трудоустроенных безработных граждан. Также реализация данной программы позволит повысить уровень официально занятых граждан.

– В рамках мероприятий программы в 2021 году в Хабаровском крае планируется трудоустроить более тысячи безработных граждан. Что касается размера субсидии, то он зависит от величины районного коэффициента. Например, в Хабаровске и Хабаровском районе сумма к выплате составит 19 986 рублей на одного трудоустроенного гражданина, - рассказывает начальник отдела по обеспечению работодателей трудовыми ресурсами Елена Задирей.

Субсидию предоставляет Фонд социального страхования РФ. Деньги поступают напрямую работодателям без заключения соглашения о предоставлении средств. В течение года работодатель получит деньги трижды: после 1-го, 3-го и 6-го месяцев работы трудоустроенного безработного гражданина.

Подать заявление на получение субсидии, а также получить подробную информацию о мере государственной поддержки можно на Портале "Работа в России" во вкладке "Работодатель/Господдержка работодателей в 2021 году". Прием заявлений осуществляется только в электронном виде.



