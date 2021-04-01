Тридцать хабаровчан поддержали акцию «Час Земли»

Горожане решили присоединиться к экологической акции «Час Земли», которая проводится с 2007 года во многих странах мира. Цель мероприятия – привлечь внимание к проблемам глобального изменения климата и эффективного расходования ресурсов. Хабаровчане решили также сделать акцент на ситуации с загрязнением океанов пластиковым мусором.

Для этого они 27 марта собрались перед станцией раздельного сбора «Поляна» (территория ТЦ «Экодом»). Там они соорудили инсталляцию из ПЭТ-бутылок. Кроме того, участники акции принесли с собой фонарики, которые зажгли в назначенный час. Подобное действие является отличительной чертой мирового экологического флешмоба, как и вырубание света крупными потребителями электроэнергии вроде административных зданий. Хабаровск здесь не стал исключением.

«В этот час по всей Земле миллионы людей потушили свет в своих домах и вышли на улицы со свечами и фонариками в поддержку идей сокращения разрушающего воздействия деятельности человека на природу. В хабаровской акции приняло участие около тридцати человек», - рассказал эколог, хабаровский организатор флешмоба Владимир Сидоров.

После того как были сложены в кучу пластиковые бутылки, туда, словно в снег, повалились дети и стали делать ангелов. Съемка сего действа велась с квадрокоптера.

«Час Земли» - символическая акция. Однако «фишку» с вырубанием света периодически критикуют.

«Никогда, слышите, никогда не пытайтесь одновременно с миллионом других людей включить или выключить свет, - считает шеф-редактор отдела IT российского интернет-издания Lenta.ru Александр Амзин. - Чем вас будет больше, тем больше вероятность срабатывания защиты на электростанциях. Значительно сократив потребление электроэнергии на час, вы значительно же повысите шанс возникновения каскадного отключения, когда врубите свет обратно и дадите пиковую нагрузку на подстанции».

И еще небольшой факт. В Амурской области возле села Тамбовка накануне «Часа Земли» появилось первое за 20 лет яйцо в гнезде пары дальневосточных аистов. За редкими птицами там уже четыре года ведется онлайн-наблюдение.

Андрей Канев