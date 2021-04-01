В Хабаровском крае будет свой Грушинский фестиваль?

Члены Народного совета фонтанировали идеями

Первый в этом году Народный совет при губернаторе собрал в Городском дворце культуры почти полный зал. Главный смысл проекта в том, что инициативы по созданию комфортной жизни идут от самих жителей региона. Сначала активные жители края разных профессий и возрастов работали в рабочих группах. Свои мысли, придав им громкий статус «проекты», члены совета представили в заключительном пленарном заседании в присутствии врио губернатора.

Михаил Дегтярев назвал Народный совет принципиально новой площадкой для выработки управленческих решений по социально-экономическому развитию региона при непосредственном участии жителей.

- Сегодня мы отказываемся от риторики «надо сохранить население», «надо закрепить молодежь». Это деструктивная позиция, которая ничего общего не имеет с задачами, которые мы ставим, - отметил врио губернатора.

Изначально было обозначено семь магистральных направлений-программ, над которыми работает совет. Михаил Дегтярев отметил, что впервые в истории края предлагается программа, основанная на приоритете проблем, которые волнуют людей, а не на умозрительном заключении отдельных чиновников.

Первый шаг в создании комфортного проживания в каждом доме с понятными и приемлемыми тарифами за коммуналку правительство сделало: принято решение о поэтапном снижении тарифа на тепло для крупных городов края и большинства районов.

Затронул врио губернатора вопросы благоустройства общественных и дворовых территорий (в этом году финансирование ТОСов увеличено на 25 миллионов рублей), увеличения доходов населения, образования, здравоохранения. Особое внимание, отметил Дегтярев, необходимо уделить вопросу занятости молодых, ведь некоторые из них, по мнению главы региона, через 15-20 лет будут управлять краем. Поэтому и условия нужно создать такие, чтобы молодежь свое будущее связывала с регионом.

- У нас достойный уровень образования. Среди регионов ДФО по уровню качества обучения мы стоим на первом месте и на 30-м в России, значит, есть куда двигаться. И я как отец тоже оцениваю образовательные процессы.

Также Михаил Дегтярев пообещал строить новые дороги, развивать транспортную инфраструктуру и решать проблему обеспечения региона доступной рыбой.

Потом выступали представители рабочих групп, предлагая на обсуждение свои идеи. От секции «Образование, культура и спорт» поступило несколько предложений. Первый проект – создание в крае круглогодичного детского образовательного центра «Амур». Есть ведь «Артек», есть сочинский «Сириус», где собираются талантливые дети со всей России. А у нас, мол, ничего такого нет. «Созвездие», по мнению членов рабочей группы, не совсем то. Члены группы считают, что в нашем центре можно будет воспитывать свою собственную талантливую во всех сферах элиту.

Еще одна идея, которая родилась во время работы по секциям, – развитие фестивального движения. А если конкретно – организация фестиваля бардовской песни, аналога знаменитого Грушинского. И почему бы, предложили активные граждане, не в Николаевском районе? Ведь там даже есть склон на берегу, похожий на тот, где проходит Грушинский фестиваль.

Михаил Дегтярев поддержал идеи и тут же дал поручение министру имущественных отношений подобрать участок под детский центр, а минобру проработать механизм по финансированию лагеря.

- Надо возрождать такие центры. То, что было хорошего, развалилось. Я имею в виду лагерь «Западный» в Советско-Гаванском районе. Конечно, мы его будем восстанавливать, - заверил врио губернатора.

Глава региона назвал идею организации фестиваля бардовской песни «классной», отметил, что Грушевский фестиваль проходит на его малой родине. Он поручил минкульту поработать над этим вопросом.

Тут же Михаил Дегтярев анонсировал проект дальневосточного агропарка. Но суть в том, что руководить им будет целый Нобелевский лауреат. Имя ученого врио губернатора не озвучил, но сказал, что это известный человек, который увидел в нашем крае очень интересное и перспективное направление биотехнологий в сельском хозяйстве. При этом Дегтярев полагал, что в неведении о лауреате находится глава минсельхоза Александр Шкурин, но тут же выяснилось, что министр в курсе.

- Большие надежды возлагаем на развитие этого направления. Мы должны кормить и себя, и наших соседей, - отметил Михаил Дегтярев.

Представитель группы «Здоровье и демография» - руководитель краевой станции переливания крови Оксана Кожемяко заострила внимание на дефиците медицинских кадров в больницах и поликлиниках края. Не хватает двухсот специалистов. А уже сегодня, чтобы укомплектовать первичное звено, требуется 100 врачей и медсестер. Цель проекта, предложенного группой, – повышение качества и доступности медицинской помощи, а без кадров это нереально. Болезненный вопрос – укомплектование школ и детских садов медсестрами. Решить проблему дефицита специалистов можно, если обеспечивать врачей квартирами. Также не мешало бы предоставить медработникам льготы по оплате коммунальных услуг, как учителям.

Михаил Дегтярев согласился с тем, что проблема с дефицитом медицинских кадров есть. Он поручил зампреду Евгению Никонову совместно с минстроем проработать вопрос строительства модульного жилья.

Самую большую секцию «Жилье и городская среда, безопасные и качественные дороги» разделили на подгруппы.

Представители рабочих групп попросили рассмотреть возможность финансирования из краевого бюджета энергоэффективный капремонт, что позволит снизить плату за тепло. Также было предложено пересмотреть возрастные критерии участников программы «Дальневосточная ипотека». Поставлен вопрос об инвентаризации всех ливневок в крае. Говорили члены рабочей группы и о переработке бытовых отходов, о раздельном сборе мусора, о контейнерах во дворах и об участии общественности в принятии объектов в эксплуатацию.

- Народное жюри - замечательная идея, - оживился врио губернатора. - Будем стремиться к тому, чтобы народный контроль присутствовал при приемке объекта, ремонтных работах и сдаче. По поводу «дальневосточной ипотеки» президенту было направлено письмо с просьбой рассмотреть возможность повышения возраста для участников хотя бы до 45 лет.

О развитии Большого Уссурийского острова, о поддержке малого и среднего бизнеса говорил представитель группы с длинным названием «Международная кооперация и экспорт, малое и среднее предпринимательство, поддержка предпринимательской инициативы, производительность труда и поддержка занятости».

Задавали вопросы и из зала: про ливневки в частном секторе, про судьбу плодовоовощного предприятия в Комсомольске-на-Амуре, про приют для бродячих животных, про деньги на ипотеку семей с детьми-инвалидами. Часть инициатив, а всего их было около 200, правительство края взяло в работу.

Юлия Рудакова