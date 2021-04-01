В соцсетях возмущены спектаклем хабаровского ТЮЗа

Предыстория. В конце 80-х годов прошлого столетия после спектакля «Дни Турбиных» в хабаровском ТЮЗе решил, что больше я в местные театры ни ногой. Эта вся владивостокская «школа Станиславского» (в то время большинство актеров были выпускниками этой приморской академии искусств) казалась невыносимо устаревшей, даже пошлой. Кондовый провинциальный театр с плохоговорящими сутулыми артистами, у которых были испитые лица и потухшие глаза. И они изображали дворян! Насчитал в течение пяти минут больше двадцати речевых ошибок и психанул. Пацан сказал – пацан сделал. Больше на постановки хабаровских театров не ходил.

Почти силком меня затащили в хабаровский ТЮЗ в 2015-м. И я снова поверил в хабаровчан, снова стал ходить на спектакли. В ТЮЗе я нашел то чудо, которое ждешь от спектакля. Иногда оно называется катарсисом. Спектакли в этом театре разные – детские и взрослые, нет там тупых постановок для галочки. Сами тюзовцы считают, что их театр для умного зрителя. И с этим на сто процентов можно согласиться.

И вот попадается мне анонимка, которую некие господа начали тиражировать в телеграм-каналах: «Вслед за радужной Пермью окунемся в скромную и тихую жизнь хабаровского ТЮЗа, поражающего зрителей тенденциозностью своей репертуарной политики.

Судя по всему, руководство театра крайне субъективно отреагировало на объявленную Президентом федеральную программу «Десятилетие детства» и предложило в рамках просветительской деятельности силами искусства проверить, как юные граждане Дальнего Востока воспримут постановку пьесы шведской авторки Мони Нильсон-Брэнстрем «Цацики идет в школу» (режиссер Ю. Каландарашвили), участника программы «Детский Weekend-2019» «Золотой маски», номинанта «Прорыва».

В первой главе говорится о том, как мальчик Цацики, придя в первый класс шведской школы, получил шоковый удар от вида небритых ног своей учительницы сквозь дамские колготки (шок и принятие). В книге обсуждаются метания полигамной мамы Цацики (по тексту - Мамаша) между разными мужчинами, разбираются игры детей в мужа и жену (видимо, по стопам игры The Sims).

Затрагивает и тема «моббинга» (срочно добавляйте в словарь) - травли детей по причине непохожести на других. Произведение представляет собой доходчивый детский учебник, который не только выстраивает векторы психического и гендерного развития в определенной перспективе, но констатирует несвободу и ущемление гражданского общества на территории России. По нашему мнению, данный спектакль преследует цель расширить границы и нормы допустимого (в традиционном понимании), пропагандирует ЛГБТ и гендерное равенство.

Хабаровский ТЮЗ под художественным руководством К. Кучикина нередко выпускает подобные «шедевры». К. Кучикина и его директора А. Якунину поддерживает великий и ужасный худрук Театра наций Е. Миронов и директор российской национальной премии «Золотая маска» М. Ревякина, которые, используя свои связи с губернатором региона, продвигают и популяризируют учреждение культуры и его репертуарную политику.

Нам кажется, что населению Пермского края и Дальнего Востока необходимо в срочном порядке предпринимать серьезные меры, а то Цацики придет и в их дом поиграть».

Помните тех советских граждан, которые «не читали, но все равно осуждают»? Не их ли потомки осуждают «Цацики»? Какое ЛГБТ? Видимо, автор не имеет представления о спектаклях. Не в первый, и видимо, не в последний раз приходится говорить, что пьеса, а тем более инсценированная книга – это два совершенно разных культурных продукта. Порой даже фабулу первоисточника меняет постановщик. Хотя бы поэтому прежде чем осуждать спектакль, нужно его посмотреть.

Кому перешел дорогу ТЮЗ? Поборникам советского безвкусия? Любителям пошлой театральной музейщины?

Пожалуй, стоит напомнить, что если и говорят о Хабаровском крае как о театральном центре, так благодаря двум театрам – КнАМ из Комсомольска-на-Амуре и ТЮЗ из Хабаровска. Убери эти театры, и будет регион среднестатистически уныл, как, собственно, большинство российских регионов.

Искусство, а это, уж поверьте, искусство, требует нежного отношения. Талант, он чудо Божье, а чудо за каждым углом не валяется. Это всякой серости полно. Как сказал один умный человек, мир погибнет не от ядерных войн, его погубит серость.

Поборники «скреп» уже стали активно тиражировать в сетях эту анонимку. Сами-то они по театрам не ходят, да и книжек не читают, как и большие статьи. И это уже имеет следствие. Некие педагоги, прочитав анонимку, стали бояться вести в театр детей. Этот пасквиль, говорят, стал распространять среди студентов ректор одного из столичных вузов.

Хотел было написать про «наших бьют», но зашел в телеграм-каналы и обнаружил, что эту ложь постят и некоторые хабаровские патриоты. Видимо, там честности и патриотизма ни на обол. Фальшивое все это, наносное. Кстати, спектаклю уже три года. Все это время он никому не мешал.

Я искренне уверен, что тюзовский спектакль «Цацики идет в школу» по книге шведской писательницы Мони Нильсон-Брэнстрем нужно обязательно посмотреть и детям, и взрослым. А лучше всем вместе. Для детей он очень веселый. Если бы вы слышали, как маленькие хабаровчане громко и заразительно смеются во время спектакля. Взрослые - иные от души хохочут, вторые похихикивают, третьи улыбаются, четвертые сидят задумчиво…

О чем спектакль? Это увлекательная и поучительная история про мальчика, который пошел в школу, где встретил и первого друга, и первую любовь, и первого врага. Это спектакль о семье, где царят взаимопонимание и поддержка, свобода самовыражения и терпимость... О семье, которой все-таки немного не хватает папы. Детство солнечно материнской опекой и любовью. Для того чтобы познать мир, нужна свобода.

- Насколько нужна ребенку свобода? - спросил режиссера спектакля Юлию Каландаришвили.

- Есть такое мнение, что детскую свободу нужно либо ограничивать, либо развивать. А ребенок свободен от природы. Чем дорога мне эта история, тем, что воспитательный момент в семье строится непривычно. Мамаша (именно так называет в спектакле мальчик Цацики свою маму) идет от сына, от его интересов, от его внутренней жизни. События, которые происходят с мальчиком, это и ее события тоже, она их воспринимает как личное, а не как повод для того, чтобы объяснить взрослые правила жизни. То, что Мамаша смотрит на ситуации глазами Цацики и дает ребенку свободу, в том числе в виде пропуска во взрослую жизнь. То, что он знает, что Мамаша, не боясь, что это увидит ее сын, бреет ноги, – показатель того, что это настоящая семья.

Как говорят, неполные семьи – сегодня и данность, и даже норма. И этот спектакль ценен прежде всего таким мамочкам, таким детям.

Юрий Вязанкин