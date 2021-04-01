Школьники Хабаровского края вышли в финал конкурса «Большие вызовы»

В Хабаровском крае завершился региональный этап Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы». В заключительный этап прошли шесть победителей и десять призеров. Среди них авторы проектов по моделированию полета ракеты, созданию устройства для телекоммуникационного мониторинга вытяжного шкафа и оценке степени загрязнения окружающей среды на территории Хабаровска.

В этом году в муниципальном этапе участвовали 168 учащихся 8-10 классов. На региональный этап были отобраны 54 школьника из 12 районов края. Они презентовали свои научные разработки в режиме видеоконференции, а также в очном режиме. Подростки защищали исследовательские проекты по семи из 12 доступных направлений: «Большие данные, искусственный интеллект, финансовые технологии и машинное обучение», «Беспилотный транспорт и логические системы», «Новые материалы», «Современная энергетика», «Агропромышленные и биотехнологии», «Космические технологии», «Нейротехнологии». Работы оценивали представители научно-исследовательских институтов РФ и края.

- В этом году у нас впервые заработала проектная школа. Научные проекты готовятся в сотрудничестве с ведущими вузами региона, студенты выступают наставниками и кураторами. Эта инициатива хорошо себя показала - существенно выросло качество работ. В первый раз участниками проектной школы стали не все муниципалитеты края, но мы будем развивать это направление и ожидаем, что в следующем году будет больше желающих присоединиться, - отметила директор Регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи Наталия Ланская.

Заключительный этап Всероссийского конкурса «Большие вызовы» пройдет в три тура: финалисты решат задачи, подготовленные экспертами и партнерами конкурса, напишут эссе и пройдут индивидуальное онлайн-собеседование. Результаты финального этапа, а также список победителей и призеров опубликуют не позднее 18 мая.

Авторов лучших работ пригласят на профильную программу «Большие вызовы» в образовательном центре «Сириус» в Сочи, а также включат в государственный информационный ресурс детей, проявивших выдающиеся способности (ГИР). Это даст им возможность претендовать на участие в мероприятиях Фонда «Талант и успех» и региональных центров, работающих по модели «Сириуса». В случае поступления в университеты на бюджетное отделение, участники программы «Большие вызовы» получат право претендовать на гранты Президента РФ для лиц, проявивших выдающиеся способности. Хабаровский край участвует в конкурсе с 2018 года.



