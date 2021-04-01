Реготделения партий будут участвовать в подготовке наблюдателей в Хабаровском крае

Сегодня общественная палата края и представители региональных отделений политических партий подписали соглашение о взаимодействии при подготовке общественных наблюдателей к выборам 2021 года. К договоренностям присоединились региональные отделения шести политических партий: «Коммунистическая партия Российской Федерации», «Единая Россия», «ЛДПР», «Справедливая Россия», Коммунистическая партия «Коммунисты России», Демократическая партия «ЯБЛОКО».

Документ дает возможность сторонам участвовать в общественном контроле за голосованием в соответствии с законодательством Российской Федерации, обеспечивать мониторинг проведения выборов, анализировать информацию, связанную с возможными нарушениями прав граждан в ходе голосования.

- Подписывая соглашение мы еще раз подтвердили тезис, что политические партии и общественная палата края заинтересованы в проведении честных и прозрачных выборов, – отметил член общественной палаты РФ Андрей Белоглазов.

Напомним, первая встреча общественной палаты каря с представителями политических партий состоялась 18 марта 2021. Основной задачей встречи было объединение усилий и обеспечение легитимности всей выборной кампании.



