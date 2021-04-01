«Дом Дальневосточника» станет новым флагманским проектом для Хабаровского края

Михаил Дегтярев обсудил перспективы социально-экономического развития региона с экспертным сообществом.

Для поддержания конструктивного диалога при выявлении проблемных вопросов, а также поиска оптимальных путей для их минимизации и ликвидации, по приглашению главы региона в заседании приняли участие руководители министерства экономического развития и министерства социальной защиты населения края.

Участники встречи обсудили несколько тем, главная из которых – социально-экономическое развитие Хабаровского края.

- 2020 год выдался достаточно сложным для нашей страны в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Хабаровский край эта напасть не обошла стороной, повлияла на экономику края, социальное самочувствие граждан. Сегодня у нас на встрече ведущие представители экспертного сообщества – это именно те люди, которые хорошо разбираются в социально-экономическом и политическом положении страны и могут внести свои предложения на благо развития Хабаровского края и улучшения жизни населения, - отметил Михаил Дегтярев.

Участники совета вынесли на рассмотрение врио губернатора Хабаровского края проект становления деревянного домостроения. Это направление затрагивает не только социально-экономическую сторону, но и развитие очень важной отрасли экономики. Именно за этим видом деятельности в регион придут новые технологии по переработке этого возобновляемого ресурса.

Эксперты склоняются и к появлению в регионе научно –исследовательского центра деревянного домостроения. Ведь в Хабаровском крае давно есть профильные патенты, полученные за рубежом, есть научная база для этого и люди , которые готовы развивать это направление и лесоперерабатывающие предприятия.

Михаил Дегтярев принял идею: "Дом Дальневосточника" – это будет новый флагманский проект Хабаровского края. Будет работать в этом направлении. Начнем типовое производство в районах Хабаровского края."



