В Хабаровске Дон Отелло пиарил «Совкино»

111 лет назад в Хабаровске начали показывать фильмы в комфортных условиях

Своевременно или несколько позже, смотря как считать, мы поздравляем с днем рождения старейший из сохранившихся хабаровских синематографов - кинотеатр «Совкино», что когда-то был «Гранд-Иллюзионом».

«10 марта 1910 года в нашем здании прошел первый показ», - уточняет нынешний директор «Совкино» Светлана Меркулова. За этим делом стояли хабаровский купец Соломон Купер и владивостокский предприниматель Мина Алексеев, которые открыли постоянно действующий кинозал «Гранд-Иллюзион» в доходном доме аптекаря Виктора Зандау (ныне это ул. Муравьева-Амурского, 34). Я так понимаю, дата дана по старому, юлианскому календарю? Тогда по новому стилю это будет 23 марта 1910 года.

И до этого в Хабаровске показывали фильмы, но в неприспособленных помещениях. Чета Подпах крутилась в этом бизнесе с начала XX века. Дела у них шли ни шатко, ни валко – постоянные беды-пожары, переезды-выселения. Пока в декабре 1913 года через дом от «Гранд-Иллюзиона» в доходном доме Волковинского (ныне это ул. Муравьева-Амурского, 36) Анна Подпах не открыла стационарный «полноценный» синематограф. Я представляю, какие «зарубы» тогда были между этими конкурентами!

В этот же год, после смерти Соломона Купера, господин Алексеев нашел себе сотоварища в лице известного в Сибири киноподвижника Антонио Михайловича Дон Отелло. Дела у них пошли в гору - художественные и документальные ленты в хорошо оборудованном зале шли с аншлагом. Какие фильмы, какие имена на афишах! «Чаша любви и смерти» с участием Марии Якоби. «Скошенный сноп на жатве любви». «Страницы печального прошлого» с Леей Лифшиц. «Обманутая Ева» - как продолжение картины «Рай без Адама» по роману г-жи Крыжановской. «Тобою казненные» - интимная драма аж в 5 частях с участием Веры Холодной. «Вырыта заступом яма глубокая». Нет, больше не могу – слезы из глаз!

Я вот все хочу найти, какую фильму в «Гранд-Иллюзионе» показывали красным бойцам 4 апреля 1922 года - накануне выступления японцев. В киноиллюзионе Подпах в тот день партизаны смотрели картину «Негодяй». Похоже, это короткометражная американская лента 1917 года, где «Билли-злодей влюбляет в себя дочку богатого доктора. У него сообщники, и все идет к убийству» (современная аннотация). Как говорят очевидцы тех событий, был аншлаг - все кино, театры, рестораны набиты невооруженными народоармейцами и партизанами.

Кстати, именно японцы артиллерийским огнем положили конец конкуренции между кинотеатрами Подпах и «Гранд-Иллюзионом». 5 апреля 1920 года из-за недолетов при обстреле исполкома, который размещался в доходном доме Архипова (ныне это ЦУМ), очень сильно пострадал доходный дом Волковинского. А дом Зандау был побит в гораздо меньшей степени. Так что уже в 1921 году «Гранд-Иллюзион» демонстрировал фильм «Великосветский скиталец».

После этого синема Алексеева несколько раз меняла владельцев и к 1924 году стала советским кинотеатром «Мираж». В марте 1925 года помещение отошло Далькино, которое в мае этого же года открыло кинотеатр «Совкино». Через четыре года мы будем праздновать столетний юбилей «красного кино» в Хабаровске.

«С 15 по 25 апреля мы проводим российско-итальянский фестиваль РИФ. В эту неделю на языке оригинала, но с русскими субтитрами будут показаны современные игровые и документальные итальянские фильмы, которые не увидишь более нигде», - рассказывает Светлана Меркулова. Большой экран приглашает своего зрителя.

Андрей Дунаевский