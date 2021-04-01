X-files: «Не хочу умирать. Не отдавайте меня»

Эту историю мне рассказала женщина, пожелавшая остаться анонимной.

Много лет назад мне довелось жить с дедушкой, у которого была деменция. За месяц до его смерти я увидела самый настоящий ад. Я вроде бы душевными расстройствами не страдаю. У меня крепкая семья, двое детей. Но тот ужас я никогда не забуду.

Дед был уже очень плох головой, нас не узнавал, видел каких-то людей в пустой комнате, называл их по именам, разговаривал с ними. А порой приходил ко мне в комнату с огромными от ужаса глазами и говорил совершенно осознанно: «Не хочу умирать. Не отдавайте меня».

Вот тогда-то мне и показали ад. Стоило мне закрыть глаза, даже не во сне, я видела огонь и человеческие обнаженные тела без кожи, крики, стоны, запах паленого мяса. Это длилось месяц, пока дедушка не скончался. Потом еще месяца три я боялась спать и закрывать глаза. Думаю, что это кошмары деда шли к нему через меня…

Добавлю от себя. Как мы видим, ад может настать не только для грешников, но и в жизни тех, кто вынужден жить рядом с безнадежно больными людьми…

Энергия смерти

Регулярно общаюсь с людьми как лично, так и по Интернету. Вот, например, несколько коротких и жутких историй об энергии смерти, которые мне в соцсетях рассказали респонденты. Пользователь под ником bocharnikova9628 поведала следующее.

«У меня была встреча с потусторонним миром. Мои родственники купили квартиру и делали там капитальный ремонт. Как только я туда зашла, у меня почему-то пробежал холодок по позвоночнику. Квартира мне сразу не понравилась. Знакомый остался там ночевать. Утром мы пришли, а он – бледный, перепуганный, волосы дыбом. Мы его спросили что случилось. Он ответил, что ему всю ночь кто-то не давал спать, на него накатывали приступы страха и паники. Потом мы узнали, что в этой квартире убили женщину…»

Пользователь под ником elenak1409: «Гостила у свекрови в частном доме. Ночью неожиданно проснулась и увидела, что надо мной наклонился парень в мотоциклетном шлеме. Стало так жутко! Утром все рассказала свекрови. Она удивилась и рассказала, что на соседней улице несколько дней назад разбился молодой парень на мотоцикле. Мне было тогда 20 лет…»

«У нас дома ребенок полутора лет. В коридоре, в районе входной двери, он постоянно кого-то видит. Бывает, что хочет покормить, а бывает, что боится…» (natalinata82)

«Нашему ребенку четыре года, очень часто смеется и улыбается в стену (смотрит на нее и веселится). Тоже жутко». (bogoslavetstatiana)

«На улице Ясной умер в одной из квартир человек. На диване. Во сне. Я сразу сказала: «выкиньте этот диван!». Меня никто не послушал. Через полгода на нем же умерла новая квартирантка. А сейчас опять эту квартиру сдают. Диван выкинули лишь после того, как на нем умер еще один человек. Хозяйка, видать, поняла что к чему». (nastua481)

Маг и экстрасенс Ярослав Передушин